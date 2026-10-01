Konkursą vadovauti Nacionalinei filharmonijai laimėjusi Smolskutė traukiasi

Apie tai ji ketvirtadienį pranešė savo „Facebook“ paskyroje.
„Priimu sprendimą pasitraukti. Nenoriu, kad dėl susiklosčiusios situacijos kiltų abejonių dėl konkurso, institucijos ar žmonių, kurie jame dalyvavo, skaidrumo, šališkumo“, – rašė D. Smolskutė.
„Apsisprendžiau dalyvauti konkurse, nes buvau nuoširdžiai įsitikinusi, kad atitinku visus kandidatui keliamus reikalavimus. Tačiau, tik laimėjusi konkursą ir su teisininkais įvertinusi galiojantį teisinį reguliavimą, supratau, kad įstaigos vadovui taikomi griežtesni nepriekaištingos reputacijos reikalavimai ir konkurso laimėjimo metu šių reikalavimų neatitikau. Šios aplinkybės teikdama kandidatūrą deramai neįvertinau“, – tikino ji.
D. Smolskutė teigė konkursui besiruošusi „rimtai ir su didele pagarba Lietuvos nacionalinei filharmonijai“, nurodė vertinanti komisijos parodytą pasitikėjimą, jos profesinės patirties bei pateiktos programos įvertinimą.
„Atsakomybė reiškia ne tik siekti to, kuo tiki, bet ir pripažinti savo klaidą“, – teigė ji.
Konkursas Nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus pareigoms eiti paskelbtas liepą, šią savaitę Kultūros ministerija pranešė, kad jį laimėjo D. Smolskutė.
Anksčiau D. Smolskutė yra dirbusi kultūros viceministre, 2024-ųjų gruodį ji buvo pagauta prie vairo neblaivi, dėl to jai teismas pusantrų metų uždraudė vairuoti transporto priemones.
Ji kultūros viceministrės pareigas ėjo nuo 2021 m. sausio 5 d. iki 2024 m. gruodžio 12 d. Iki tol ji 8 metus buvo Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė. 2011-2014 m. ji buvo Vilniaus mesto savivaldybės tarybos narė.
Kaip skelbė ELTA, vadovauti Nacionalinei filharmonijai siekė buvęs kultūros viceministras Matas Drukteinis.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nustatė, kad buvusiam viceministrui nebus taikomas „atvėsimo“ laikotarpis siekiant filharmonijos vadovo posto. Tuomet kultūros ministras Lukas Alsys Eltai teigė, kad M. Drukteinio dokumentai eiti šias pareigas turės būti priimti.
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