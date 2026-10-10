Knygų mugė laukia lankytojų

Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiandien Knygų mugė vyks industriniame „Hofo“ angare. Veiksmas čia prasidės 10 val. ryte.
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė dr. Laura Šimkevičė sakė, kad čia mugės lankytojų lauks net 25 leidyklos.
„Šių metų išskirtinumas – dalyvaus labai daug vietos leidėjų, tiek kultūros įstaigų, tiek vietos leidyklų, tad tikrai bus galima rasti daug naujausių leidinių apie mūsų miestą ir kraštą. Taip pat verta pasižiūrėti išskirtinių leidybinių produktų, tokių kaip vinilai, žmonės turės galimybę įsigyti ir jų, ir kitų muzikos įrašų. Jeigu kas nors ieškotų vaikiškos literatūros, jos ras leidyklos „Terra Publica“ vietoje. Mugėje taip pat dalyvaus „700 eilučių“ leidykla, kuri, tarp kitos leidybinės produkcijos, turi ir vaikams skirtos literatūros. Šiais metais dalyvaus ir dvi leidyklos, kurios šiuo metu yra „ant bangos“. Tai „Treasure Hunt“ ir „Secret Station Comic“, kurios pristatys komiksus, grafines noveles, įvairiausius komiksų žanrus“, – pasakojo L. Šimkevičė.
Šiandien 13 val. „Hofe“ vyks pokalbis apie Thomo Manno romanus „Pirmasis ir paskutinis“. 14 val. čia vyks almanacho „Baltija“ pristatymas, 15 val. – Aldonos Ruseckaitės knygos „Naktiniai pokalbiai“ pristatymas, 16 val. – almanacho „Klaipėda–Liepoja–Proza“ pristatymas, o 17 val. – Tito Krutulio monografijos pristatymas.
18 val. „Hofe“ vyks aksesuarų kūrimo dirbtuvės „Literatūrinis akcentas“. Jas ves dizainerė Sonata Žižienė.
20 val. šioje erdvėje vyks diskusija „Ar egzistuoja laisvo žodžio ribos?“, o 21.30 val. vakarą ir festivalį „Inkultūracija“ vainikuos diskoteka „Radijo hitai“ – vakaras su DJ Rimu Šapausku.
Šiųmetinė Knygų mugė kaip „Inkultūracijos“ dalis yra paskutinė. Gruodžio 4–6 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje kartu su kitomis šventinėmis mugėmis vyks Klaipėdos knygų mugė.
„Pats įdomiausias dalykas, dėl ko verta ateiti į šią Knygų mugę, yra tas, kad ji yra paskutinė. Nes jau šiais metais gruodžio mėnesį Klaipėdos knygų mugė kelsis į „Švyturio“ areną. Tokio formato Klaipėdos knygų mugė kaip festivalio „Inkultūracija“ dalis yra organizuojama paskutinį kartą“, – sakė L. Šimkevičė.
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