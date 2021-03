„Kino pavasario“ konkursinėje programoje – T. Smulkio filmas ir Berlyno „Sidabrinio lokio“ laimėtojas

Nuo kovo 25 dienos festivalio žiūrovai galės išvysti 33 trumpametražius, vienuolika ilgametražių, tarp kurių – ir konkursinės programos atidarymo filmą „Gagarinas“ (Gagarine). Šie nauji filmai žiūrovams bus rodomi tik kiek ilgiau nei savaitę, iki balandžio 5 dienos.

Pasak „Kino pavasario“ meno vadovės Mantės Valiūnaitės, konkursinė programa – kiekvieno tarptautinio kino festivalio širdis. „Džiaugiamės galėdami prisidėti prie talentingų režisierių pirmųjų žingsnių kino pasaulyje. Debiutinis filmas kiekvienam kūrėjui yra labai svarbus, tad „Kino pavasaryje“ stengiamės jiems skirti kuo daugiau dėmesio. Ši programa visiems programos sudarytojams yra labai vertinga ir brangi“, – sako M. Valiūnaitė.

Džiaugiamės pristatydami itin stiprią ir formaliai bei tematiškai įvairią konkursinę programą, iš kurios matyti, koks atviras ir skvarbus yra į kino pasaulį su pirmaisiais ilgametražiais filmais žengiančių režisierių žvilgsnis.

Lietuviškas akcentas

Tradiciškai Europos debiutų konkurse varžysis pirmieji režisierių ilgametražiai filmai. Tarp jų – Tomo Smulkio ilgametražis debiutas „Žmonės, kuriuos pažįstam“, kuriame išvysime keturias karštas vasaros dienas ir nuoširdžius pasakojimus apie Vilniaus žmones. Filmas festivalio metu bus rodomas vos vieną dieną – kovo 27-ąją.

Lietuvio konkurentais bus „Sidabriniu lokiu“ už geriausią režisūrą šiemet Berlyno kino festivalyje apdovanotas vengras Déneso Nagy ir jo istorinė drama „Natūrali šviesa“ (Natural Light), provokuojantis žinomo Nyderlandų videomenininko Timo Leyendekkero debiutas „Puota“ (Feast), Roterdamo kino festivalyje rodyta ispanės Ainhoa Rodríguez siurrealios atmosferos drama „Akinantis blyksnis“ (Mighty Flash), norvegės Itonje Søimer Guttormsen situacinė tragikomedija „Gritt“ (Gritt).

Kadras iš filmo „Žmonės, kuriuos pažįstam“, festivalio „Kino pavasaris“ nuotr.

Į geriausią Europos debiutą pretenduos Roterdamo kino festivalyje specialiu žiuri prizu apdovanotas režisierės iš Kosovo Norikos Sefos jautrus filmas „Veneros beieškant“ (Looking for Venera), Venecijos kino festivalyje pristatyta ukrainietės Natalijos Vorozhbit drama apie karą Donbase „Blogi keliai“ (Bad Roads), įtaigi ir audringa italės Evi Romen istorija „Kodėl ne tu“ (Why Not You), įtemptas prancūzo Peterio Dourountzis’o filmas „Niekšas“ (Rascal) su įspūdinga aktoriaus Pierre Deladonchamps’o vaidyba ir nuoširdus graikės Jacqueline Lentzou pasakojimas apie sudėtingus dukros santykius su tėvu „Mėnulis, 66 klausimai“ (Moon, 66 Questions).

Kadras iš filmo „Natūrali šviesa“, festivalio „Kino pavasaris“ nuotr.

Rinks tarptautinė žiuri

„Kino pavasario“ programos sudarytojos Aistės Račaitytės nuomone, pastarieji metai nebuvo lengvi kino kūrėjams – susitraukus A klasės festivalių programoms, buvo mažiau šansų filmams sėkmingai startuoti ir vėliau tęsti odisėją po tarptautinius festivalius ir kino teatrus.

„Visgi didieji Kanų, Berlyno ar Roterdamo festivaliai parodė didelį dėmesį debiutuojantiems režisieriams, juos įtraukdami į pagrindines programas ir suteikdami pandemijos akivaizdoje daugiau matomumo ir galimybių. Džiaugiamės pristatydami itin stiprią ir formaliai bei tematiškai įvairią konkursinę programą, iš kurios matyti, koks atviras ir skvarbus yra į kino pasaulį su pirmaisiais ilgametražiais filmais žengiančių režisierių žvilgsnis“, – sako A. Račaitytė.

Kadras iš filmo „Akinantis blyksnis“, festivalio „Kino pavasaris“ nuotr.

Geriausią filmą rinks tarptautinė žiuri, sudaryta iš žinomų kino pasaulio žmonių: italė Gaia Furrer, paralelinės Venecijos kino festivalio programos meno vadovė; Denisas Côté, Kanados režisierius ir prodiuseris, „Kino pavasaryje“ rodomas naujausias jo filmas „Socialinė higiena“; Marija Razgutė, kino prodiuserė, filmų „Nova Lituania“ (rež. K. Kaupinis) ir „Išgyventi vasarą“ (rež. M. Kavtaradzė) prodiuserė; Danielis Kasmanas, MUBI turinio viceprezidentas; Vengrijos režisierė Lili Horvát, festivalyje taip pat pristatanti naujausią filmą „Pasiruošimas būti kartu neapibrėžtą laiką“.

Trumpajame konkurse – šeši lietuvių filmai

Temų įvairove ir drąsiais bei paveikiais filmais įtrauks Trumpasis konkursas, kuriame bus parodyti net 33 filmai. Į konkursą atrinkti ir šeši naujausi lietuvių darbai – „Pelkė“ (rež. Klementas Davidavičius), „Mažasis mėnulis“ (rež. Elena Kairytė), „Miegamasis rajonas“ (rež. Vytautas Katkus), „Limuzinas“ (rež. Saulė Bliuvaitė), „Apklausa“ (rež. Urtė Sabutytė) ir „Ieva“ (rež. Domas Petronis, Vytautas Plukas).

Kadras iš filmo „Miegamasis rajonas“, festivalio „Kino pavasaris“ nuotr.

Geriausią trumpametražį filmą rinks japonė Nanako Tsukidate, kino kritikė ir žurnalistė, paralelinės Kanų programos „Kritikų savaitė“ atrankos komisijos narė ir tarptautinio Hirošimos kino festivalio programos sudarytoja; prancūzė Camille Degeye, kino režisierė ir operatorė; Ignas Meilūnas, kino režisierius.

Tikrų trumpametražių filmų gerbėjų laukia jau tradicine tapusi trumpametražių filmų naktis, šiemet vyksianti du savaitgalius: kovo 27 d. ir balandžio 3 d. nuo 20 val. iki 8 val. ryto.