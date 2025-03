„Kino pavasaryje“ jau apsilankė daugiau nei 70 tūkst. žiūrovų: kokie filmai populiariausi?

Reklamos specialistas ir kūrybingumo dėstytojas Tomas Ramanauskas ragina pamatyti Bernhardo Wengerio „Povą“, kol Holivudas dar nespėjo sukurti savosios filmo versijos su Ryanu Goslingu ar Glenu Powellu. „Kol jie susisuks, atsisėskime į originalą, kuriame herojus Matthias teikia neįprastą paslaugą – yra samdomas suvaidinti ką tik pageidauji, pvz., apsimesti išsilavinusiu vaikinu. Komiškos situacijos rašosi pačios ir jau girdžiu kikenančias sales“, – sako T. Ramanauskas.

„Oskarą“ už geriausią užsienio filmą pelniusi politinė drama „Aš vis dar čia“, režisuota brazilų kino meistro Walterio Salleso, jau ir lietuvių žiūrovų vadinama privalomu pamatyti festivalio filmu. „Dar vienas šių metų „Kino pavasario“ perlas! Jei negalite pažiūrėti daug filmų, rekomenduoju šio nepraleisti, nes ši tikra istorija yra tiesiog oho. Ypač dėl to, kokia nereali yra pagrindinė šio skaudaus veiksmo epicentro moteris“, – apie filmą kalbėjo festivalio žiūrovė Justina.

Filmo „Aš vis dar čia“ stop kadras.

Pamatyti režisieriaus Luca Guadagnino filmą „Queer“ rekomenduojanti žiūrovė Donata sako, kad filmas ją nustebino savo universalumu ir šviežia perspektyva į gana nuvalkiotą meilės ir ryšio temą. „Man šis filmas yra apie žmogų, ieškantį meilės – bet tai sugebėta parodyti tokiu unikaliu kampu, o tuo pačiu tokiu iki gelmės ir skausmo pažįstamu. Meistrystė yra kalbėti apie pamatinius, giluminius dalykus su humoru, o žiūrint salėje ašaros maišėsi su juoko pliūpsniais. Daniel Craig vaidybai ploju atsistojus“, – sakė ji.

Nepraleisti filmo „Paukštis“ kviečia rinkodaros specialistė Dovilė Filmanavičiūtė. „Nors ilgokai kliedėjau ir po Andre Arnold „American Honey“, bet „Paukštis“ mane visiškai ištaškė. Franz Rogowski ir Barry Keohghan visiškai savo vandenyse, bet kokio gerumo Nykiya Adams! Kokios nešlifuotos žmonijos paraštės, koks žemas jų dugnas ir koks aukštas jų dangus… Ir tie paukščiai, paukščiai…“, – filmu gėrėjosi ji.

Iki paskutinės minutės prikausto ir Halfdano Ullmanno Tøndelio filmas „Armandas“, žiūrovus sužavėjęs pritrenkiančia Renate Reinsve vaidyba. Iki šiol festivalio žiūrovams ji buvo puikiai pažįstama iš filmo „Blogiausias žmogus pasaulyje“, kuriame jos vaidmuo buvo įvertintas Kanų kino festivalio apdovanojimu. „Jei egzistuoja second hand embarrassment, tai turi egzistuoti ir second hand anxiety. Nes būtent tai jaučiau visą filmą, žiūrėdama į jauną mokytoją. Suprantu, kad filmas kaip ir ne apie ją, bet jos scenos buvo tokios tikros, kad net per daug“, – teigia filmą mačiusi Svetlana.

Filmo „Armandas“ stop kadras.

Dar vienas emocingas pasakojimas atskleidžiamas Kanų kino festivalyje sužibėjusiame filme „Suleimano istorija“, režisuotame Boriso Lojkine. Filmą vertinantis žiūrovas Erikas sako, jog filmas buvo itin emociškai įtraukiantis ir atvėrė svarbią perspektyvą ne tik Prancūzijos, bet ir kitų šalių kontekste. „Jis leido giliau suprasti, su kokiais psichologiniais, kitiems nematomais iššūkiais susiduria kitataučiai kurjeriai, siekdami geresnio gyvenimo. Paliko stiprų įspūdį“, – dalinasi „Kino pavasario“ žiūrovas.

Pasiilgusiems klasikinio kino, žiūrovai rekomenduoja italų dramą „Vermiljas“, režisuotą Mauros Delpero. „Kolegos filmą labai taikliai pavadino filmu, primenančiu gerą romaną, ir negalėčiau pritarti labiau. Gražūs Alpių vaizdai, stiprūs moterų portretai, daugybė skaudulių ir tirštas, knygiškas pasakojimas, persunktas tradicijomis ir mąsliais žvilgsniais šį filmą neabejotinai pavers daugelio favoritu“, – tikina festivalio žiūrovė Amelija.

Žiūrovai pamilo ir viltingąjį 3 „Oskarams“ nominuotą režisieriaus Grego Kwedaro „Sing Singo kalėjimą“, prie kurio prisidėjo lietuvė Rūta Kiškytė. „Kažkodėl laukiau kažko slegiančio, o gavau gana optimistišką filmą. Pagrindinį vaidmenį atlikęs Colman Domingo čia tiesiog nuostabus, bet tai, kad beveik visi filme pasirodę žmonės nėra tirti aktoriai, o vaidino patys save – wow“, – nuostabos neslepia žiūrovė Svetlana.

Filmo „Sing Singo kalėjimas“ stop kadras.

Ieškantiems gerų emocijų, žiūrovai rekomenduoja indų režisierės Payal Kapadia kūrinį „Taip įsivaizduojame šviesą“, kaip puikų šiuolaikinio indiško kino pavyzdį, seniai nutolusį nuo Bolivudo. „Labai gražus ir šiltas filmas apie nuostabią draugystę, ryšį, kuris gali būti dar gilesnis ne tik dėl mūsų panašumų, bet ir skirtumų“, – įspūdžiais dalijasi festivalio žiūrovė Marija.

Jonas Trueba filmas „Skyrybų vakarėlis“ ir prancūziškoji Emmanuel Courcol komedija „Fanfaros“ – šiemetiniai žiūrovų favoritai komedijos žanre. Apie pastarąjį pasakoja festivalio žiūrovė Kristina: „Gražus, jautrus, mielas ir labai prancūziškas filmas. Čia skiriamas didelis dėmesys muzikai ir jeigu norit gerai praleisti laiką su puikiu prancūzišku kinu – nueikit!“

Visą „Kino pavasario“ repertuarą galima rasti čia: https://kinopavasaris.lt/repertuaras/. 30–asis Vilniaus miesto festivalis „Kino pavasaris“ vyksta kovo 7–23 d.