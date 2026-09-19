Kelios šalys skelbia „Eurovizijos“ boikotą: ar Lietuva dalyvaus dainų konkurse?

Nuo šeštadienio atlikėjai kviečiami teikti paraiškas ir dalyvauti nacionalinėje atrankoje atstovauti Lietuvai dainų konkurse.
„LRT laikosi Europos transliuotojų sąjungos pozicijos ir šiuo metu nesvarsto galimybės pasitraukti iš „Eurovizijos“ dainų konkurso. EBU sprendžia konkurso organizavimo klausimus, o LRT, kaip EBU narė, laikosi ir gerbia bendrai organizacijoje priimamus sprendimus“, – komentare BNS nurodė transliuotojo administracija.
„Tuo pačiu LRT jau rengiasi kitų metų konkursui – atlikėjai kviečiami teikti paraiškas ir dalyvauti 2027 metų nacionalinėje atrankoje EUROVIZIJA.LT“, – rašoma jame.
Nyderlandai ir Airija 2027 metų „Euroviziją“ boikotuos, jų visuomeniniams transliuotojams nusprendus pasitraukti dėl Izraelio dalyvavimo konkurse ir susirūpinimo dėl karo Gazos Ruože bei humanitarinės padėties.
Pernykštėje „Eurovizijoje“ Lietuvai atstovavo Lion Ceccah, užėmęs 22 vietą.
2027 metų konkursas vyks gegužę Burgase, Bulgarijoje, šios šalies atstovei „Dara“ laimėjus pernai Vienoje vykusią „Euroviziją“. Šį konkursą boikotavo penkios šalys.
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