Kėdainiuose atgis senosios turgaus aikštės – miestas vienai dienai sugrįš į XVII amžių

Kėdainiai šiuo požiūriu yra išskirtiniai – tai vienintelis miestas Lietuvoje ir vienas iš nedaugelio Europoje, viename senamiestyje išsaugojęs net keturias istorines turgaus (rinkos) aikštes. XVII amžiuje, Kėdainių aukso amžiuje, mieste veikė net šešios prekyvietės.
12 val. Senosios Rinkos aikštėje prasidės teatralizuotas XVII a. pabaigos žydiškas turgelis. Čia bus galima pajusti senojo miesto šurmulį, paragauti žydiškų ir kitų tradicinių valgių, stebėti amatininkus bei sutiktus istorinius personažus.
Atmosferą papildys gyva „Klezmer Trio“ muzika.
13 val. Didžiosios Rinkos aikštėje vyks „Škotiškai languotas susibūrimas“. Jo metu skambės škotiški ir lietuviški dūdmaišiai, pasirodys dūdmaišininkas Lindsay Scott Davidson iš Škotijos ir Lietuvos muzikantai.
Renginių ciklas tęsis ir spalio 3 dieną, kai atgis dar viena istorinė miesto prekyvietė – Knypavos Rinkos aikštė.
Nuo 9 val. čia vyks Didysis rudens ūkininkų turgus, o 11 val. prasidės Knypavos Rinkos prekymetis su ožio aukcionu, gyva muzika, liaudiškais šokiais, improvizacijomis, loterija ir kitomis pramogomis.
Šiemet Kėdainiai gyvena ypatingu kultūros ritmu – miestas yra 2026 metų Lietuvos kultūros sostinė.
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