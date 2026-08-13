Kaunas laukia literatūros naujienų medžiotojų – knygų mugės premjeros ir Valdo Adamkaus šimtmetis

Antroji Kauno knygų mugė vyks rugsėjo 18–20 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje. Mugės naujienų sąrašas margas. Jame – ir prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui skirtos knygos, ir nauji istoriniai tyrimai, ir poezijos atradimai, grožinė literatūra, psichologija, gastronomija. Didžiulį naujienų derlių Kaunui rengia vaikų, paauglių ir jaunimo literatūros leidėjai.
Iš viso Kauno knygų mugėje bus pristatyta daugiau nei 100 literatūros naujienų.
Gimtajame prezidento mieste – dvi knygos apie V. Adamkų
Viena ryškiausių Kauno knygų mugės premjerų neabejotinai bus skirta kadenciją baigusiam Lietuvos prezidentui V. Adamkui – šiemet minimas jo šimtmetis. Į mugę atkeliauja dvi šiai sukakčiai skirtos knygos, o prezidento gimtojo miesto žmonės pirmieji turės galimybę jas pasklaidyti ir paskaityti.
Leidykla „Tyto alba“ mugėje pristatys Ramintos Jonykaitės literatūrinę kelionę per prezidento V. Adamkaus išskirtinį, dramatiškų istorijos įvykių paženklintą gyvenimą.
Retos ir iškalbingos fotografijos šiame leidinyje pasakoja apie būsimo prezidento vaikystę nepriklausomoje Lietuvoje, karo ir emigracijos išbandymus, gyvenimą Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur sėkmingą profesinę karjerą lydėjo nuoseklus darbas dėl Lietuvos laisvės. Ir, svarbiausia – apie sugrįžimą į Lietuvą ir dvi prezidento kadencijas, tapusias reikšminga mūsų atkurtos valstybės istorijos dalimi.
Antroji šiai iškiliai asmenybei skirta naujiena – „Tyto Albos“ išleisti Arno Ališausko pokalbiai su Alma Adamkiene. „Tyli, santūri ir net nekalbi ponia Alma buvo puiki pasakotoja, išsaugojusi atmintyje daugybę unikalių gyvenimo faktų“, – teigė knygos autorius A. Ališauskas.
Abu leidiniai skirtingais rakursais gręžiasi į V. Adamkaus gyvenimą, asmenybę ir jo paliktą pėdsaką. Prezidento šimtmetis suteikia progą dar kartą pažvelgti ne tik į politinę jo biografiją, bet ir knygose atrasti ypatingą žmogų.
Istorijos populiarumas nemažėja
Istorijos mėgėjai šį rudenį Kaune turės iš ko rinktis. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) parengė trečiąją „Didžiųjų tremčių“ serijos knygą – Beno Navakausko ir Elvyros Mickevič „Didžiosios tremtys. Tadžikija, 1945 m.“. Knygų mugėje numatytas šios knygos pristatymas.
Leidinys skirtas masiniam lietuvių trėmimui į Tadžikiją: į šią šalį išgabenti 898 Lietuvos gyventojai, 319 iš jų žuvo tremties vietose Vachšo upės slėnyje. Leidinyje publikuojami Tadžikijos tremtinių sąrašai, pateikiamos trumpos nukentėjusiųjų biogramos, aprašomos nustatytos tremties vietos ir negrįžusių asmenų palaidojimo vietos, nepublikuoti tremtinių atsiminimų rankraščių ir interviu fragmentai.
LGGRTC išleistos Kęstučio (Casey) Kazlausko „Lietuvos kronikos: prieš Geležinę uždangą, gyvenimas joje ir jai pasibaigus“ į bendrą pasakojimą sujungia skirtingas Lietuvos XX a. patirtis. Knygos pristatymas mugėje žada rimtą istorinę diskusiją: su autoriumi diskutuos istorikas dr. Arūnas Bubnys, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė ir tyrėja Teresė Birutė Burauskaitė, istorikė dr. Daiva Dapkutė. Pokalbį moderuos publicistas Donatas Puslys.
Specialus renginys mugėje bus skirtas knygai apie Lietuvos šaulių sąjungos kūrėją Vladą Putvinskį. Leidinio sudarytoją istoriką Mindaugą Nefą kalbins istorikas Simonas Jazavita, pokalbyje dalyvaus ir karo istorikas Jonas Vaičenonis.
Lietuvos istorijos institutas į mugę atveš Andreaso Griffanteʼs ir Tomo Balkelio knygą „Nojaus arka. Pirmojo pasaulinio karo Lietuvos pabėgėliai“. Monografijoje pasakojama ne tik apie istorinius įvykius, bet ir apie žmones – kaip jie traukėsi iš namų, kaip gyveno Rusijos gilumoje, kaip išgyveno karą ir revoliuciją, ką jiems reiškė grįžti į jau nepriklausomą Lietuvą. Leidėjai teigia, kad „Nojaus arka“ yra iki šiol išsamiausias tyrimas apie Pirmojo pasaulinio karo Lietuvos pabėgėlius. Knygos pristatyme dalyvaus abu autoriai.
Istorijos, kultūros ir visuomenės tyrimų lentynas papildys Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidiniai – Vytauto Kavolio socialinei ir politinei minčiai skirta studija, naujas leidinio „Čiurlionis: nesuprasto genijaus tragiškas skrydis“ tomas bei knyga „Pokyčių kartos Lietuvoje: vertybių kaitos perspektyva“.
Poezija, filosofija ir pietūs dėžutėje
Su naujienomis suaugusiesiems į Kauną atvyksta ir didžiosios, ir mažosios šalies leidyklos.
Viena įdomesnių poezijos naujienų – anksti žuvusio poeto Manto Gimžausko-Šamano rinktinė „Revoliucija“. Poetas, menininkas, kino scenarijų autorius M. Gimžauskas-Šamanas su bičiuliais rengdavo teatrinius protestus, kalbėjo apie neribotą saviraišką, įvairovės poreikį ir tai, kad griežtos varžančios ribos tarp kultūros sričių turėtų būti ištrintos. Autorius yra vienas iš nedaugelio poetų maištininkų lietuvių literatūroje. Knygą, remiantis poeto paliktomis gairėmis, sudarė Tomas S. Butkus.
Po daugelio metų į skaitytojų rankas sugrįžta naujai išleista Arvydo Šliogerio ir Virginijaus Gusto knyga „Pokalbiai apie esmes“. Tai dviejų mąstytojų pokalbis. Mokytojas A. Šliogeris, Lietuvos filosofijos klasikas, ir jo mokinys, profesoriaus kūrybos tyrinėtojas V. Gustas diskutuoja apie gyvenimą ir filosofiją, kelia klausimus, į kuriuos atsakymų ieško šiuolaikiniai mąstytojai.
Rudeniui naujienų parengė kunigas Benas Lyris. Jo trumpų eilių rinkinys „Žydėk kasdien pavasariu“ – tikra šviesi kasdienybės meditacija.
Karybos tyrinėtojas, istorikas ir psichologas Giedrius Petkevičius savo naujoje, devintojoje, knygoje „Karo amžius“ praveria duris į netolimą ateitį ir mėgina atsakyti į klausimą, kaip pasaulis kariaus po 20 metų.
Maisto gurmanams Kauno knygų mugė pasiūlys pažintį su Lauros Panavės knyga „Mitybos balansas“, Pauliaus Strasevičiaus „Pietūs dėžutėje“ ir nauju bene garsiausios Lietuvos kulinarės Beatos Nicholson kūriniu „Valgyk ir žydėk“.
Naujausią savo knygą į Kauną atsiveš ir Adelė Karaliūnaitė. Leidėjai – „Vitae litera“ – šios knygos pavadinimo kol kas neatskleidžia, skaitytojams žada intrigą.
Vaikams ir paaugliams rašo legendiniai poetai ir gamtininkai
Ypač dosnus naujienų derlius mugėje laukia jaunųjų skaitytojų. Leidykla „Terra publica“ skelbia, kad pirmą kartą Kauno knygų mugėje pristatys naujas istorijas vaikams nuo dešimties metų, o „Debesų ganyklos“ į Kauną atsiveš kelias karštas rudens naujienas paaugliams.
Naujienų vaikams rengia ir leidykla „Alma littera“. Tarp jų – Beno Bėranto „Čiūčia ir Piratas. Nauji draugai“, Linos Žutautės „Kakė Makė ir pamiršti žaidimai“, Indrės Pavilonytės ir Martyno Pavilonio „Šikšnosparniuko atostogos“ bei Indrės Pliuškytės-Zalieckienės „Jeigu būčiau mokyklos direktorius“.
Mugėje bus galima sutikti rašytojų-gamtininkų duetą. Gamta besidomintiems skaitytojams Selemonas Paltanavičius pristatys knygą „Žymiausi pasaulio gamtininkai“, o jo dukra, Meksikoje gyvenanti Saulė Paltanavičiūtė knygą „STEAM vaikams“.
Ryški vaikų literatūros naujiena – legendinės poetės Violetos Palčinskaitės eilėraščių knyga vaikams „Afrikoj nėra žiemos“. Naujienų vaikams ir jaunimui sąraše – ir Živilės Augustauskaitės, Emilijos Bubliauskaitės, Anos Pipilevičienės ir Aušrinės Valackienės „Plunksnelės kelionė“, Andrėjos „Meilė nugali kerus“ bei Vytauto Račicko „Gražuolių kaimo paveikslėliai“.
Muzikiniai knygų pristatymai
Kai kuriuos knygų pristatymus Kauno knygų mugėje verta pasižymėti dėl įdomiausių susitikimų, pokalbių ir muzikinių numerių.
Iki rugsėjo skaitytojus jau bus pasiekusios Juozo Gaižausko „Kobros lopšinės“. Kaune teatralizuotą knygos pristatymą moderuos aktoriai Eimutis Kvoščiauskas ir Dalius Skamarakas, ištraukas skaitys Vaidotas Martinaitis, Emilija Latėnaitė, Gabrielė Malinauskaitė, muzikuos Živilė Mackevičiūtė.
Literatūrą ir muziką sujungs Virgio Stakėno knygos „Baladės po skrybėle“ pristatymas. Su autoriumi kalbėsis poetas Juozas Žitkauskas, o pats V. Stakėnas surengs muzikinį pasirodymą.
Įdomus susitikimas laukia Birutės Jonuškaitės knygos „Požemių gėlininkas“ skaitytojų. Su rašytoja kalbėsis literatūros kritikas Ramūnas Čičelis, pristatyme dalyvaus istorikas, profesorius Egidijus Aleksandravičius.
Teatro žmones prie vieno stalo suburs Augusto Strindbergo knyga „Žaidimas su ugnimi“. Apie kūrinį kalbės režisierius Gytis Padegimas ir aktorius Henrikas Savickis, pokalbį moderuos J. Žitkauskas.
Kauno knygų mugę organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija ir „Ekspozicijų centras“. Mugės mecenatas – didžiausias šalies knygynų tinklas „Pegasas“. Informacinis partneris – LRT. Renginį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė. Išsamesnė informacija – https://www.parodos.lt/parodos/kauno-knygu-muge-2026/.
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