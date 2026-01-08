Karūnuota meistrystė: paskelbti geriausi metų tautodailininkai

Trys geriausieji
2005 m. Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuoti „Aukso vainiko“ apdovanojimai, skirti geriausiems liaudies meistrams ir šimtametes senųjų amatų tradicijas tęsiantiems kūrėjams pagerbti, – svarbiausias šalies liaudies dailės meistrų įvertinimas.
Tradiciniais raštais marginti audiniai, keramika, medžio drožiniai, kalvių darbai, taip pat vieni įspūdingiausių senųjų tautodailės dirbinių – šiaudiniai sodai, įrašyti į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, liudija mūsų šalies išskirtinumą pasaulyje. Juos kuriantys liaudies meistrai palaiko šios tradicijos gyvybę.
Šiemet konkursinei liaudies dailės parodai „Aukso vainikas“ pristatyta per 500 tautodailininkų kūrinių. Ekspozicijoje – itin plati gyvąsias etninės kultūros tradicijas atspindinti kūrinių panorama, apimanti įvairias sritis – vaizdinę dailę (skulptūrą, tapybą, grafiką, karpinius), taikomąją dailę (tekstilę, kalvystę, medžio dirbinius, muzikos instrumentus) ir paprotinius dirbinius (margučius, sodus). Jubiliejiniai „Aukso vainiko“ metai paskatino pažvelgti ir atgal – kartu su konkursiniais 30 autorių darbais eksponuojami ankstesnių metų 40-ies laureatų kūriniai.
Konkurso komisija, sudaryta iš žinomų šalies menotyrininkų, tautodailės plėtotojų, išrinko ir geriausiais metų meistrais paskelbė medžio drožėją Adolfą Andriejų Viluckį iš Kretingos, liaudies instrumentų meistrą Alfredą Lučinską iš Alksnėnų (Plungės r.) ir margučių margintoją Jurgitą Zinkienę iš Mastaičių (Kauno r.). Laureatai pagerbti simboliniais aukso vainikais – ypatingu meistriškumo ir kūrybinės brandos ženklu.
Atradę savąjį kelią
Kretingos rajone, Grūšlaukėje 1939 m. gimęs A. A. Viluckis – pripažintas liaudies meno tradicijų puoselėtojas. Dažniausiai ąžuolą ar vinkšną prakalbinantis menininkas yra sukūręs savitą šventųjų ir paprastų žmonių pasaulį, kuriame nestokojama džiaugsmo, humoro. Puoselėdamas medžio drožėjų tradicijas, A. A. Viluckis palaiko ir liaudiško humoro gyvastį, jį vizualizuoja droždamas lyžičynas – taip žemaitiškai vadinamos Užgavėnių kaukės.
Laureatai pagerbti simboliniais aukso vainikais – ypatingu meistriškumo ir kūrybinės brandos ženklu.
A. Lučinskas medį priverčia groti: Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje liaudies muziką studijavęs plungiškis šiandien – pripažintas kanklių meistras. Atgimimo laikotarpiu muzikos instrumentų gamyba susidomėjęs muzikos pedagogas šiandien gali suskaičiuoti tūkstančius kanklių, kitų muzikos instrumentų, kuriais tradicinę muziką atkuria folkloro ansamblių muzikantai.
Raseiniuose gimusi, jau daugiau kaip dešimtmetį Kauno rajone gyvenanti J. Zinkienė – pripažinta popieriaus karpinių meistrė, neleidžianti pamiršti šios trapios liaudies meno šakos. Tačiau „Aukso vainiku“ kūrėja šįkart apdovanota už kitos, dar trapesnės tautodailės srities – margučių marginimo, – tradicijos puoselėjimą.
Pagarbos ženklai
Iškilmių dalyvius sveikino kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius dr. Arūnas Gelūnas, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa, Trakų rajono savivaldybės atstovai, Lietuvos tautodailininkų sąjungos regioninių skyrių ir bendrijų nariai, menotyrininkai, iškilūs visuomenės, kultūros veikėjai.
„Kiekvienas liaudies menas yra tarsi poezija, kylanti iš širdies gelmių ir tautinės tapatybės, užkoduotos kiekvieno mūsų savastyje. Išties liaudies menas Lietuvoje nėra tik praeities paveldas, bet ir šiandien kuriama, nuolat atsinaujinanti tradicija, atgimstanti nauja forma bei išraiška", – pranešime spaudai cituojama kultūros ministrė V. Aleknavičienė.
Daugybė šioje parodoje eksponuojamų darbų atskleidžia nepaprastą mūsų tautodailininkų meistriškumą, kūrybinę įvairovę ir gilų ryšį su etniniu paveldu. „Nuo skulptūros, tekstilės ar keramikos iki margučių, verbų ir sodų – visa ši kūrinių panorama liudija gyvąsias etninės kultūros tradicijas, perduodamas iš kartos į kartą“, – sakė ministrė.
Šventiniame renginyje koncertavo Trakų kultūros ir meno centro jaunimo liaudiškų šokių grupė, liaudies dainų atlikėjos Loreta Sungailienė, Saulenė Pečiulytė, kanklininkės Laura Lukenskienė ir Dovaidė Kurytė.
Naujausi komentarai