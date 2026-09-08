Jotvingio premija skirta Agnei Žagrakalytei, Jaunojo jotvingio – Dominykui Norkūnui

Skelbiama, kad A. Žagrakalytė įvertinta „už poeziją be depresijų, lyrinės tradicijos deromantizaciją, eilėraščių nonsensą knygoje „Liekamieji reiškiniai“.
„Knyga sukomponuota labai gerai juntant, ko pakanka, ko per daug, ką įmanoma sutalpinti vos į dvi lakoniškas eilutes ir kokį tai turi krūvį. Sentimentalus naivumas ar romantinė patetika negresia, Žagrakalytės poezija gera“, – pranešime cituota šių metų premijų komiteto pirmininkė Giedrė Kazlauskaitė.
Tuo metu D. Norkūnas įvertintas „už kantrią ir tylią vertimo meistrystę, jautrią klausą skirtingų kalbų poezijai ir subtilų lietuvišką skambesį, juntamą pastarųjų dvejų metų poezijos vertimuose iš latvių ir anglų kalbų“.
Pasak ministerijos, D. Norkūnas – vienas profesionaliausių ir produktyviausių jaunosios kartos poezijos vertėjų, verčiantis iš anglų, vokiečių, latvių, olandų, jidiš kalbų, „prasmingai užsiimantis verstinės poezijos leidyba ir sklaida“.
„Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijos jau kelis dešimtmečius išlieka vienais svarbiausių literatūrinių įvertinimų, brėžiančių gyvą jungtį tarp ankstyvųjų laureatų, dabar jau poezijos klasikų, ir naujų kūrėjų balsų. Šių apdovanojimų neginčijamą vertę ir prestižą poetų bendruomenėje įtvirtino patys kūrėjai. Kartu šios premijos yra prasmingos tradicijos tęsinys ir aukščiausios poezijos meistrystės matas“, – teigė kultūros ministras Lukas Alsys.
Jotvingių premija skiriama kasmet už per pastaruosius dvejus metus išleistą geriausią poezijos knygą, skaičiuojant nuo vieno „Poetinio Druskininkų rudens“ festivalio iki kito, Jaunojo jotvingio premija – už geriausią jauno autoriaus, iki 35 metų amžiaus, originaliosios poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knygą, išleistą per pastaruosius dvejus metus.
Pirmąjį apdovanojimą 1985-aisiais įsteigė poetas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Sigitas Geda. Tais metais premija paskirta poetui Kornelijui Plateliui už eilėraštį „Jotvingių malda šuoliuojant į priešą“.
Prasidėjus „Poetiniams Druskininkų rudenims“ 1990 metais, S. Geda sutiko savo premiją susieti su festivaliu.
Šiuo metu, atsižvelgus į premijų komiteto siūlymus, jos skiriamos kultūros ministro įsakymu. Šiemet bus įteikiama jau 42-oji Jotvingių premija ir 29-oji Jaunojo jotvingio premija.
2026 metų komitete dirbo poetai, Jotvingių premijos laureatai Antanas A. Jonynas, Gintaras Grajauskas, Giedrė Kazlauskaitė, Gytis Norvilas, Jaunojo jotvingio premijos laureatės Ramunė Brundzaitė, Birutė Grašytė-Black ir literatūrologė, Kultūros ministerijos patarėja Rūta Lazauskaitė.
Pasak ministerijos, saugodami premijos prestižą ir siekdami maksimalaus skaidrumo, komiteto nariai priėmė sprendimą nebalsuoti už tas poezijos knygas, kurių redaktoriais yra jie patys.
Abu laureatai bus apdovanoti tarptautiniame literatūros festivalyje „Poetinis Druskininkų ruduo“ rugsėjo 26 dieną.
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