 Jau galima skirti paraiškas dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos

Jau galima skirti paraiškas dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos

2026-09-02 09:36
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos inf.

Kultūros ministerija iki spalio 1 dienos priima paraiškas Nacionalinei Jono Basanavičiaus premijai.

<span>Jau galima skirti paraiškas dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos</span>
Jau galima skirti paraiškas dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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iki kultūros

Premija skiriama įvertinti pavienių asmenų arba bendrą veiklą vykdžiusių asmenų grupių išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu.

Kandidatais gauti premiją gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai asmenys ir jų grupės, vykdžiusios bendrą veiklą lietuvių etninės kultūros srityje. 

Pretendentus turi teisę siūlyti registruoti juridiniai asmenys, kurių steigimo dokumentuose yra nurodyta su lietuvių etnine kultūra susijusi veikla, ir fiziniai asmenys.

Platesnę informaciją apie teiktinus dokumentus, medžiagą ir premijos nuostatus rasite čia.

Šiame straipsnyje:
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Jonas Basanavičius
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