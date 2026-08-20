Japonijoje eksponuojamas šedevras „Mergina su perlo auskaru“

Kūrinys nuo penktadienio bus rodomas Nakanošimos meno muziejuje Osakoje, kol jo namų muziejus, Mauricheisas Hagoje, bus uždarytas remontui iki rugsėjo 20 dienos.
„Mauricheiso muziejui šios merginos kelionė yra ypatinga galimybė pasidalyti ja su Japonijos visuomene, galbūt patį paskutinį kartą“, – sakė muziejaus direktorė Martine Gosselink (Martinė Goselink).
Muziejus paprastai neskolina šio darbo, „nes tai yra mūsų svarbiausias ir brangiausias paveikslas“, tačiau remontas leido jam keliauti, M. Gosselink sakė naujienų agentūrai AFP.
Nyderlandų įstaigoje dažnai lankosi entuziastingi gerbėjai iš Japonijos, o kitos šalys, pavyzdžiui, Kinija, Singapūras ir Pietų Korėja, taip pat prašė jį paskolinti, sakė ji.
„Tačiau mes pasirinkome Japoniją, nes Japonija turi gausybę gerbėjų. Ir jie tikrai myli Vermeerį. Jie myli „Merginą su perlo auskaru“, – sakė M. Gosselink.
„Ir kasmet iš Japonijos į Mauricheisą atvykstančių lankytojų skaičius yra labai didelis. Todėl pagalvojome, kad jei viena šalis ir nusipelnė šios merginos, tai turėtų būti Japonija“, – teigė ji.
„Šiaurės Mona Liza“
Osakos parodoje, kuri vyks iki rugsėjo 27 dienos, iš viso bus pristatyta dvylika paveikslų iš Mauricheiso kolekcijos, įskaitant J. Vermeerio „Dianą ir jos nimfas“ bei Rembrandto „Besijuokiantį žmogų“.
Dėl neperprantamos jos subjekto išraiškos, primenančios garsųjį Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinčio) portretą, „Šiaurės Mona Liza“ pramintas paveikslas pelnė pasaulinę šlovę, kai įkvėpė bestseleriu tapusį romaną, pagal kurį vėliau buvo sukurtas Holivudo filmas.
Nedidelėje drobėje vaizduojama tamsiame fone stovinti jauna moteris, kurios galva pasukta į žiūrovą, o iš po mėlyno bei kreminio turbano blizga perlo auskaras.
Ankstesnį kartą portretas buvo paskolintas 2023 metais mažiau egzotiškai kelionei į Amsterdamo valstybinį muziejų.
2012–2014 metais jis buvo išvykęs į pasaulinį turą, kol Mauricheiso muziejuje vyko darbai.
Paroda Osakoje bus ketvirtasis šio kūrinio vizitas Japonijoje.
Po 1984 metų parodos Tokijuje paveikslas buvo atvežtas į Osaką pažymėti Japonijos ir Nyderlandų santykių 400-ąsias metines ir pritraukė 600 tūkst. žiūrovų, pranešė naujausią parodą organizuojantis laikraštis „Asahi Shimbun“.
Jis taip pat buvo atvežtas į Tokiją bei Kobę 2012 metais ir pritraukė 1,2 mln. gerbėjų, nurodė „Asahi“.
Mauricheiso muziejus bus uždarytas nuo rugpjūčio 24 dienos iki rugsėjo 20 dienos techninės priežiūros darbams, o „Mergina su perlo auskaru“ vėl bus eksponuojama Hagoje nuo spalio pradžios.
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