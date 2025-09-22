Išleidžiami pašto ženklai M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms

Pasak Lietuvos pašto, bloką sudaro trys vienetai pašto ženklų, ant jų pavaizduoti trijų garsių M. K. Čiurlionio paveikslų fragmentai: „Tiesa“, „Ramybė“ ir „Bičiulystė“.
„Šie pašto ženklai – langas į Čiurlionio kūrybos pasaulį. Džiaugiamės, kad su juo galės susipažinti ir žmonės kitose šalyse, išvydę naujuosius pašto ženklus ant iš Lietuvos atkeliavusių laiškų ar siuntų. Tai – ne tik vieno žymiausių mūsų menininkų, bet ir visos Lietuvos kultūros pagerbimas“, – pranešime cituojama Lietuvos pašto filatelijos projektų vadovė Aušrutė Varnienė.
2 eurų nominalo pašto ženklai išleidžiami 7 tūkst. egzempliorių tiražu.
ELTA primena, kad pirmadienį Lietuvoje minimos kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio 150-osios gimimo metinės. Šios sukakties proga visoje Lietuvoje vyks įvairūs atminimo renginiai bei iniciatyvos, skirtos pažinti menininko kūrybą bei gyvenimą.
M. K. Čiurlionis per dešimtmetį trukusį kūrybos kelią jis sukūrė apie 400 muzikos kūrinių, nutapė daugiau negu 300 paveikslų, sukūrė nemažai grafikos darbų, paliko literatūros ir poezijos kūrinių, reiškėsi publicistikoje, eksperimentavo meninėje fotografijoje.
Tarp žinomiausių M. K. Čiurlionio muzikinių darbų – simfoninės poemos „Miške“ ir „Jūra“, iš dailės darbų – monumentaliosios kompozicijos „Pasaka. Karaliai“, „Rex“, muzikinės tapybos kūriniai „Piramidžių sonata“, „Žalčio sonata“, „Jūros sonata“, „Saulės sonata“ ir kitos sonatos, fugos ir preliudai.
Per trumpą gyvenimo Vilniuje laikotarpį M. K. Čiurlionis vadovavo kuriant Lietuvos meno kūrėjų draugiją, prisidėjo rengiant tris pirmąsias lietuvių dailininkų parodas ir jose eksponavo daugelį savo paveikslų.
