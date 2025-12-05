Iš įšaldyto LRT biudžeto bus finansuojama Čiurlionio paroda Japonijoje, kultūros mainai Vokietijoje

„Šitas sprendimas padarytas iš Seimo neseniai priimto sprendimo įšaldyti LRT biudžetą trejiems metams“, – Vyriausybės posėdžio metu penktadienį sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Kaip numatyta atnaujintame kitų metų biudžeto projekte, įšaldžius LRT biudžetą, trejus artimiausius metus bus sutaupyta po 8,5 mln. eurų.
Kitąmet iš šių lėšų 234 tūkst. eurų bus skirta M. K. Čiurlionio kūrybos jubiliejinės parodos Tokijuje transportavimo ir draudimo išlaidoms.
2027–2028 metais vyksiančių Lietuvos ir Vokietijos kultūrinių mainų programos renginiams kitąmet siūloma skirti 200 tūkst. eurų, 2027 metais – 1,4 mln. eurų, 2028-aisiais – 3,5 mln. eurų.
„Dažnai sulaukdavome klausimų ir iš spaudos, ir iš politikų, kaip bus su Čiurlionio paroda Japonijoje, kaip bus su Lietuvos metais Vokietijoje, tai šie projektai bus finansuojami“, – kalbėjo finansų ministras.
Anot jo, likusią dalį iš šių lėšų Kultūros ministerija paskirstys pati.
Atnaujintas biudžeto projektas antradienį bus svarstomas Seime.
Kaip rašė BNS, Seimas praėjusią savaitę nusprendė trejiems metams įšaldyti LRT biudžetą bei numatyti, jog jam vėliau būtų skiriamas mažesnis gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų procentas nei dabar.
Pagal priimtą pataisą, 2026–2028 metais LRT skiriami valstybės biudžeto asignavimai bus lygūs 2025 metų LRT skirtiems valstybės biudžeto asignavimams.
Tai reiškia, kad nacionalinio transliuotojo biudžetas 2026, 2027 ir 2028 metais sieks po 79,6 mln. eurų.
Pagal iki šiol galiojusią transliuotojo finansavimo metodiką, įstaigos biudžetas kitąmet turėjo augti apie 11 proc. iki beveik 88,2 mln. eurų.
LRT tikino, kad biudžeto įšaldymas apsunkins Valstybės kontrolės atlikto audito išvadų įgyvendinimą ir pasiruošimą dienai X.
Naujausi komentarai