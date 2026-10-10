Ir mažam, ir dideliam: Lisabonoje prasidėjo tikra „legomanija“

Kaip rašo „Africanews“, ekspozicijoje pristatoma per 120 įspūdingų kūrinių, kuriems sukonstruoti iš viso panaudota daugiau nei 15 mln. detalių. Didžiausio lankytojų dėmesio sulaukia keturi milžiniški eksponatai. Tarp jų – apie 1 mln. kaladėlių pareikalavęs JAV prezidento lėktuvo „Air Force One“ modelis. Beveik 11 m ilgio, apie 10 m pločio ir 3 m aukščio orlaivį šeši meistrai konstravo pusmetį. Greta puikuojasi kruizinis laivas, viduramžių drakonas ir spinozauras, kuriam prireikė net apie 900 tūkst. detalių. Parodoje taip pat gausu teminių zonų, skirtų kino filmams, kaip „Žvaigždžių karai“, sportui bei mokslui, o mažieji ir suaugusieji kviečiami patys konstruoti specialioje pramogų erdvėje. Jau 11 Europos šalių apkeliavusi paroda Lisabonoje veiks iki sausio 10 dienos, o vėliau planuoja keliauti į Ispaniją.
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