Europos transliuotojų sąjunga reiškia susirūpinimą dėl LRT nepriklausomumo

Laiške politikams, kurį matė BNS, transliuotojų sąjungos vadovas pasveikino I. Ruginienę su naujomis pareigomis ir atkreipė dėmesį į LRT kylančias grėsmes.
Kaip rašė BNS, socialdemokratų, „aušriečių“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašytoje koalicinėje sutartyje yra įrašytas siekis užtikrinti „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje.“
Pasak EBU, šis sutarties punktas gali pažeisti LRT redakcinį nepriklausomumą.
Transliuotojų sąjunga pabrėžė, kad LRT veiklą ir taip reglamentuoja atskiras įstatymas, dirba etikos kontrolierius ir veikia etikos komisija.
„Politinį neutralumą geriausiai užtikrina šie profesionalūs ir savireguliavimo mechanizmai. Jo negalima patikimai išmatuoti politiniais procesais, nerizikuojant netinkamu kišimusi į redakcinį darbą“, – teigiama laiške.
„Stipri, nepriklausoma ir patikima visuomeninė žiniasklaida yra gyvybiškai svarbi siekiant užtikrinti, kad piliečiai turėtų prieigą prie patikimos, nešališkos ir pliuralistinės informacijos“, – rašoma jame.
EBU nurodė, kad politinio neutralumo negalima patikimai išmatuoti nerizikuojant pertekliniu kišimusi į redakcijos darbą.
Valdančiųjų iniciatyva Seimas yra pavedęs iki lapkričio pradžios Valstybės kontrolei atlikti LRT auditą „ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu“.
Anot EBU, auditas gali sustiprinti transliuotojo veiklos rezultatus ir atskaitomybę, tačiau nerimaujama, kad jo rezultatai gali būti panaudoti politiniais tikslais, o tai keltų pavojų visuomenės pasitikėjimui LRT.
Transliuotojų sąjunga laiške paragino paskirtąją premjerę dar kartą patvirtinti įsipareigojimą saugoti LRT nepriklausomumą.
Kaip rašė BNS, pati I. Ruginienė iš nacionalinio transliuotojo pasigenda daugiau visuomeninių ir socialinių žinučių.
Tačiau ji yra pabrėžusi, kad supranta žodžio laisvės prasmę ir žurnalistinį darbą, o koalicijos sutartyje įrašytas punktas skirtas akcentuoti, jog LRT neturėtų būti komercinio pobūdžio kanalu.
„Tai galbūt daugiau susiję su tuo, kad tai būtų ne komercinio pobūdžio kanalas, bet ir kanalas gauti visuomenei naudingą informaciją“, – rugpjūčio pabaigoje „Žinių radijui“ sakė ji.
Be valdančiųjų inicijuoto audito, LRT vidaus auditoriai šiemet taip pat yra patikrinę, kaip organizacijoje laikomasi politinio neutralumo.
