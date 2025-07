Dėl dingusių vertybių kovojantis Poderis savo įrodymų atskleisti nenori

Istorijos tyrinėtojo S. Poderio pavardė istoriniame detektyve skamba jau daugiau nei pusmetį.

Sausį arkivyskupas Gintaras Grušas pranešė: katedros požemiuose atrasta slaptavietė. Joje rastos Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro, Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės laidojimo karūnos bei kiti valdžios simboliai.

O S. Poderis buvo už durų ir papasakojo, kad visa tai atrado jis – bažnyčia tik išėmė.

Ketvirtadienį S. Poderis vėl ėjo į viešumą ir pranešė dar skandalingesnius dalykus.

„Esu įsitikinęs, kad šio didžiausio to meto Europos valstybės vadovo, Vytauto Didžiojo, palaikai vis dar turi būti Vilniaus katedroje – ar bent jau buvo, iki kol mano rastą visuomenei priklausantį lobį neteisėtai išėmė“, – tvirtino istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis.

Bet, kaip žinia, S. Poderio prie tyrimų neprileidžia. Todėl jis bando pasinaudoti viešumu per teisėsaugą.

„Pagal tai, ką turiu, pakankamai lengva būtų juos sulyginus nustatyti skeletą. Šiandien faktą patvirtinančius įrodymus išsiųsiu Lietuvos prokuratūrai“, – teigė istorikas.

Po viešų kaltinimų bažnyčia į požemius įsileido žiniasklaidą. Parodė ir vietą, kurioje rastos insignijos.

„Negalime nei patvirtinti, nei paneigti to, ką jis neva rado ar neva nerado. Tačiau visa tai, ką jis darė, buvo daroma be savininko – tai yra be Vilniaus arkivyskupijos ir be Lietuvos Respublikos leidimo“, – aiškino Vilniaus arkivyskupijos komunikacijos koordinatorius Mykolas Sotničenka.

Kokius įrodymus S. Poderis turi – viešai atskleisti nenori.

„Labai greitai gali atsitikti, kaip su šituo lobiu – užbėgta už akių ir kažkas tai padaryta“, – sakė vyras.

Savimi S. Poderis įsitikinęs gana tvirtai, o arkivyskupija sako, kad katedrą planuojama skenuoti – tada ir bus atsakymai, ar Vytautą Didįjį čia įmanoma rasti, ar ne.

„Jeigu įmanoma – kur? O galbūt jis jau atrastas, tik to nežinome. Gailestingumas – jis visą laiką aukščiau visko. Bet dar kartą paminiu: bet kuris specialistas, kuris turi tinkamą išsilavinimą, tinkamus leidimus, akreditacijas, kompetencijas – kiekvienas yra laukiamas“, – tvirtino M. Sotničenka.

Negana to, S. Poderis teigia, kad dalis išimtų istorinių vertybių pradingo. Jis sako, kad su savo endoskopine kamera užfiksavo daugiau objektų nei visuomenei pateikiama.

„Arkivyskupas davė įsakymą išimti šitą lobį“, – tvirtino istorikas.

S. Poderis parodė nuotraukas, kuriose, jo nuomone, užfiksuota, kas dingo. Pirmas objektas – galbūt lentelė, galbūt nuo karsto. Antras – primena žmogaus kaulą. Trečias – panašu į auksinį rutulį.

„Galbūt skeptro viršūnė“, – samprotavo vyras.

Istorijos tyrinėtojas mano, kad tai galėjo priklausyti Vytautui Didžiajam.

Jis siekia, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kad pareigūnai ištirtų jo endoskopą – kadrą po kadro.

„Turi įvykti tyrimas ir turi būti paklausta prokurorų, kur yra šitie daiktai, kurie yra nuotraukose. Kur jie yra? Nesivaidena, ar ne?“ – piktinosi S. Poderis.

„Nežinia, kur nuotraukos padarytos. Turbūt reikia atsižvelgti į mastelį – kai kur raidės be galo didelės žiūrint per endoskopinę kamerą. Galbūt tas rutulys tik sagos dydžio“, – kalbėjo Vilniaus arkivyskupijos komunikacijos koordinatorius.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Arkivyskupija teigia – šias nuotraukas turi analizuoti specialistai.

„Iš esmės, tikrai būtų vagystė, jeigu kažkas būtų paslėpta ir nepaviešinta. Tačiau, kaip miniu, buvo paviešinta, kad buvo atrasta netgi daugiau, negu manyta, kad buvo paslėpta“, – tvirtino M. Sotničenka.

Prokurorai dabar tikslina aplinkybes. Kultūros ministerija šią situaciją komentuos po jų darbo.