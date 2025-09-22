Čiurlionio gimimo dieną pagerbti labiausiai nusipelnę jo kūrybos puoselėtojai

Vyriausybės apdovanojimus įteikė ir renginio dalyvius pasveikino laikinasis Ministras Pirmininkas Rimantas Šadžius, pabrėžęs gausų ir laikui atsparų M. K. Čiurlionio kūrybinį palikimą, kurį saugo, puoselėja ir su mūsų laikmečiu susieja Lietuvos kultūrai atsidavę žmonės.
„Šiemet Lietuvai minint 150-ąsias Čiurlionio gimimo metines, jo kūrybos dvasia gyva ir garsiai, raiškiai kalba mums koncertuose, parodose, knygose, muziejuose, viešose diskusijose ir jo kūrybos aptarimuose. Ji neabejotinai verta šio matomumo ir kuo nuoširdžiausio mūsų pasididžiavimo.
Tačiau tai nebūtų įmanoma be žmonių, kurie Čiurlioniui paskyrė ženklią dalį savo profesinio gyvenimo, pažindina su jo genijumi jaunąją kartą, garsina Čiurlionio, o kartu ir Lietuvos vardą pasaulyje. Lenkiu galvą ir dėkoju Jums už šį ilgametį, svarbų indėlį į Lietuvos kultūrą, kurioje Čiurlionis jau daugiau kaip amžių šviečia ryškiausiomis spalvomis, kurioje Čiurlionis yra tarpepochinis simbolis, jungiantis praeitį, dabartį ir ateitį“, – sakė laikinasis premjeras R. Šadžius.
„Čiurlionis mums paliko ne tik šedevrus, bet ir kvietimą kurti. Todėl kartu kuriame naują tradiciją – šiandien švenčiame Kultūros dieną. Tai geriausia dovana iškiliajam mūsų menininkui, kurio kūryba ir mintys įkvepia pažinti ne tik savo praeitį, bet ir kurti rytojaus Lietuvą, taip įprasminant jo misiją ir mūsų įsipareigojimą puoselėti kūrybiškumą visose srityse.
Gerbiami laureatai, esate tie, kurie kasdien puoselėjate Čiurlionio idėjas, padedate joms plisti ir pasiekti naujas kartas. Jūsų indėlis – neįkainojamas, jūsų pastangos ir atsidavimas yra gyvas įrodymas, kad kultūra nėra statiška. Ji yra gyva ir nuolat atsinaujinanti jėga. Jūs esate Čiurlionio misijos tęsėjai“, – teigė laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Laikinai pareigas einantys premjeras ir kultūros ministras Šarūnas Birutis įteikė Vyriausybės padėkos raštus ir proginius sidabrinius medalius, specialiai Čiurlionio 150-ajam jubiliejui sukurtus skulptoriaus, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureato Algirdo Boso.
Renginyje tylos minute pagerbtas menotyrininkas, dailininkas, ilgametis Čiurlionio muziejaus Druskininkuose vadovas a. a. Adelbertas Nedzelskis, kuriam vyriausybinis apdovanojimas įteiktas praėjusią savaitę.
Proginiu medaliu ir padėkos raštu taip pat pagerbti prie Čiurlionio kūrybos įprasminimo ir sklaidos ilgamečiu darbu prisidėję prof. Vytautas Landsbergis, filosofas dr. Antanas Andrijauskas, dailėtyrininkė dr. Rasutė Andriušytė-Žukienė, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorė Daina Kamarauskienė, menotyrininkė Aušra Česnulevičienė, literatūros ir estetikos tyrėja Nida Gaidauskienė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius Dainius Numgaudis, Čiurlionio draugijos tarybos pirmininkas Saulius Valius, pianistas, M. K. Čiurlionio namų Vilniuje direktorius Rokas Zubovas.
Savo kalboje laikinasis Vyriausybės vadovas atkreipė dėmesį į Čiurlionio gimtadienio ir Kultūros dienos sąsają, pakviesdamas švęsti šią dieną ir Čiurlionio kūrybinį palikimą ne tik šiandien ir šiemet, bet ir ateityje.
„Tikiuosi, kad praėjusių metų Seimo sprendimas būtent šią dieną paskelbti Kultūros diena mus įpareigos grįžti prie Čiurlionio paveldo tiek kitais, tiek ir dar kitais metais, taip įtvirtinant gražią tradiciją“, – sakė R. Šadžius.
Pasibaigus apdovanojimams, ant M. K. Čiurlionio kapo Vilniuje, Rasų kapinėse, įvyko vieną iškiliausių kūrėjų Lietuvos istorijoje pagerbianti gėlių padėjimo ceremonija.
Naujausi komentarai