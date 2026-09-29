 Buvusiam Energetikos muziejaus vadovui – nemalonumai: sulaukė STT dėmesio

Buvusiam Energetikos muziejaus vadovui – nemalonumai: sulaukė STT dėmesio

2026-09-29 17:10
BNS inf.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo Mykolo Bistricko piktnaudžiavimo ir turto švaistymo jam einant Energetikos ir technikos muziejaus vadovo pareigas, pranešė Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė, rašo naujienų portalas LRT.

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<span>Buvusiam Energetikos muziejaus vadovui – nemalonumai: sulaukė STT dėmesio</span>
Buvusiam Energetikos muziejaus vadovui – nemalonumai: sulaukė STT dėmesio / Asociatyvi J. Kalinsko / BNS nuotr.

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Plačiau situacijos vicemerė nekomentavo. Pasak jos, sprendimus dėl ikiteisminio tyrimo ir jo apimties priima prokuroras.

Tuo metu pats M. Bistrickas sako apie tokį tyrimą nežinojęs.

„Pirmą kartą girdžiu, kaip čia galima vertinti. Na, turbūt bando kažkaip neteisingai, negražiai pasielgti su buvusiu vadovu, kitaip aš negaliu vertinti. Apie kokį turto švaistymą galima šnekėti? Pasižiūrėkite, koks muziejus buvo. Užaugo prie mano laikų aukščiausiai, didžiausiai, o dabar kokį turime muziejų? Ir ką jis dabar veikia, nepalyginami dalykai. Suprantu, dėl ko daro auditą – taip, vadovas keičiasi, faktas, reikia pasidaryti auditą, kad kitas vadovas būtų saugus. Bet nesuprantu, link ko jie lenkia ir kokiu pagrindu pateikia tai. Šokas man“, – LRT sakė M. Bistrickas.

Anot S. Bieliūnės, auditas yra baigtas, o Energetikos ir technikos muziejus kreipėsi į Generalinę prokuratūrą.

Gegužę Vilniaus savivaldybei kartu su kitais muziejaus dalininkais atleidus M. Bistricką nepasibaigus antrajai kadencijai, savivaldybė sprendimą siejo su galimomis korupcijos apraiškomis. Muziejui laikinai vadovauti tuomet paskirtas Edvinas Notkus.

STT BNS nekomentavo tyrimo ir nurodė kreiptis į Generalinę prokuratūrą. Pastaroji žadėjo informuoti vėliau.

Šiame straipsnyje:
STT
Energetikos muziejus
Mykolas Bistrickas
Vilnius
Generalinė prokuratūra

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