Aukcione už 12 mln. dolerių parduotas italų menininko sukurtas auksinis klozetas „Amerika“

Klozetas pagamintas iš maždaug 101 kilogramo 18 karatų aukso ir yra visiškai veikiantis. Pradinė kaina buvo nustatyta remiantis aukciono dieną nustatyta aukso kaina, iki prasidedant aukcionui pranešė „Sotheby‘s“. Antradienį 101 kilogramas 18 karatų aukso buvo vertas maždaug 10 milijonų dolerių.
65-erių M. Cattelanas 2016 m. sukūrė dvi šio klozeto versijas, abi pavadindamas „Amerika“. Viena iš jų buvo eksponuojama Niujorko Guggenheimo muziejuje, o 2019 m. buvo pavogta iš Blenheimo rūmų – Winstono Churchillio gimtinės Anglijoje, kur buvo laikinai eksponuojama.
Antroji versija 2017 m. buvo parduota privačiam kolekcininkui, kuris ją nusprendė parduoti aukcione. JAV žiniasklaidos teigimu, šis kolekcininkas – milijardierius ir Niujorko beisbolo komandos „Mets“ savininkas Steve‘as Cohenas.
Šio kūrinio aukcionas sukėlė nemažą susidomėjimą ir buvo nekantriai laukiamas. Aukciono namų duomenimis, aukcioną laimėjo garsus amerikiečių prekių ženklas.
M. Cattelanas garsėja savo neįprastais konceptualiais meno kūriniais. Praėjusiais metais Niujorke už 6,2 milijono JAV dolerių buvo parduota jo sukurta instaliacija „Komikas“ – prie sienos lipnia juosta priklijuotas bananas.
