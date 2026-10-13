Atrinktos dvi pretendentės Nacionalinei Jono Basanavičiaus premijai

Komisijos sprendimu gauti premiją pretenduoja Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro įkūrėja ir vadovė, viena ryškiausių Mažosios Lietuvos etninės kultūros puoselėtojų Nijolė Sliužinskienė (kandidatūrą pateikė Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba) bei Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, žinoma lietuvių liaudies dainų tyrinėtoja doc. dr. Bronė Stundžienė, pasiūlyta šio instituto.
Iš šių pretendenčių lapkričio mėnesį bus išrinkta šiųmetė Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė.
Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos paskirtis – įvertinti asmenų arba bendrą veiklą vykdžiusių asmenų grupių išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu.
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