Atidaroma paroda „Saulės Šiauliai“: tarp Lietuvos menininkų – svečiai iš užsienio

2026 m. liepos 13–18 d. Šiauliuose, Zubovų rūmuose, trečią kartą vyko tarptautinis simpoziumas-kūrybinės dirbtuvės „Saulės Šiauliai“. Dvi dešimtys menininkų iš Lietuvos ir užsienio šalių – Latvijos, Lenkijos, Armėnijos – buvo pakviesti tyrinėti Šiaulių identitetą per miesto simbolius, mitus, istoriją ir šiuolaikinį gyvenimą.
Menininkai kviesti ant drobės perkelti 790-ąjį jubiliejų švenčiančio miesto nuotaiką ir savaip interpretuoti Šiaulių tapatybę.
Parodoje pristatomi šešias dienas trukusio tarptautinio simpoziumo-kūrybinių dirbtuvių rezultatai – skirtingų meninių patirčių autorių sukurtos Saulės mieste patirtų įspūdžių vizualinės interpretacijos.
Simpoziumo tema – „Saulės Šiauliai“ – dailininkus paskatino leistis į kelionę tarp mitų, romantiškai paspalvintų regėjimų ir efemeriško kasdienybės srauto, sukurti savitą Saulės miesto tapatybės pasakojimą ir perteikti jo keliamas emocijas.
Menininkų sukurtuose paveiksluose atpažįstami realūs ir mistiniai Šiaulių tapatybės ženklai. Dangaus mėlyje baltuoja Katedros bokštas, įtemptą lanką laiko auksiniu berniuku vadinamas Šaulys, tingiai iš sapno bunda Zubovų rūmai.
Dažname darbe vaizduojamas miesto gyvybinę galią simbolizuojantis jautis, vilties suteikia tamsą sklaidanti Apvaizdos akis. Daug dėmesio darbuose skirta Saulės pagrobimo mitui.
Dailininkai meistriškai išnaudoja spalvų plastines savybes, jų šviesokaita sukuria ekspresyvias virpančių potėpių faktūras. Kolorizmas atskleidžia spontaniškumą, energiją, jėgą, laisvę ir nenutrūkstamą improvizaciją.
Parodoje bus eksponuojami visų simpoziume kūrusių dailininkų darbai.
Dailininkai: Sarmīte Caune (Latvija), Ričardas Garbačiauskas (Šiauliai), Vaidė Gaudiešiūtė (Klaipėda), Ilona Janulienė (Vilnius), Antanas Jasenka (Vilnius), Evaldas Jasiūnas (Šiauliai), Živilė Jasutytė (Vilnius), Aldis Kļaviņš (Latvija), Inta Klāsone (Latvija), Birutė Kuicienė (Šiauliai), Paravon Mirzoyan (Armėnija), Gagik Parsamian (Lenkija/Armėnija), Juozas Pranckevičius (Vilnius), Algimantas Puipa (Vilnius), Ieva Skauronė (Vilnius), Solvita Spirģe-Sēne (Latvija), Rokas Šakys (Šiauliai), Edita Utarienė (Vilnius), Gražina Vingrienė (Šiauliai).
Paroda veiks rugsėjo 4 d. 17–20 val., rugsėjo 5, 12, 13 d. 12–18 val., rugsėjo 10, 11 d. 15–18 val.
Organizatorius – Šiaulių kultūros centras. Finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė. Renginys nemokamas.
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