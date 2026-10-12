Ateik, išsirink, pasiimk: Nacionalinė biblioteka dalins nurašytas knygas

Šįkart bus galima rasti grožinės ir dalykinės literatūros leidinių, žodynų, istorijos, teisės, psichologijos, religijos tematikos knygų, taip pat vaikiškų leidinių, natų rinkinių. Knygų rasite lietuvių ir keliomis kitomis užsienio kalbomis.
Knygos bus atiduodamos nuo spalio 19 d. antrame aukšte, prie pagrindinio įėjimo ir „Caffeine“ kavinės.
Užsukti ir išsirinkti knygas galima bibliotekos darbo laiku – iki tol, kol knygos bus išdalytos. Pasiimamas knygų skaičius neribojamas, jos nerezervuojamos.
Nacionalinė biblioteka jau ne pirmą kartą kviečia gyventojus pasiimti nurašytų leidinių.
Ankstesnių akcijų metu didžioji dalis knygų naujus šeimininkus rasdavo vos per pirmąsias dienas.
Užsukite, pavartykite, išsirinkite
Perduodamose nurašytose spausdintose knygose esantys bibliotekos nuosavybės ženklai nenaikinami.
Knygos ženklinamos spaudais „Nurašyta“ ir „Atiduota asmenims“.
Nacionalinė biblioteka neatsako už fizinių ir juridinių asmenų veiksmus, atliktus naudojantis jų nuosavybėn perduotomis bibliotekos nurašytomis knygomis.
Kilus klausimų galima kreiptis el. paštu [email protected].
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