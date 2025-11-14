Arūnas Gelūnas po susitikimo su kultūros ministre: nuteikia pozityviai

„Po susitikimo galiu konstatuoti, kad man palengvėjo. Ministrė pasirodė puikiai dalykiniuose reikaluose besigaudanti viešojo administravimo ir politikos profesionalė, o tai jau labai nebloga pirma paraiška būsimam konstruktyviam darbui“, – penktadienį „Facebook“ paskyroje rašė A. Gelūnas.
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovas buvo vienas aktyviausių Kultūros asamblėjos narių, šiai subūrus kultūrininkus, nepritariančius ministerijos atidavimui į „Nemuno aušros“ rankas.
Jis sako susitikimo metu pristatęs Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) veiklą ir esminius iššūkius: Radvilų rūmų investicijų netektis, darbuotojų atlyginimų kilimo lūkesčius, LNDM projektą „Migruojantis muziejus“, kuriuo užtikrinama regioninė kultūros sklaida.
Taip pat A. Gelūnas pabrėžė, jog Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija, kuriai pirmininkauja, sugrįžta posėdžiauti į Kultūros ministeriją.
Pasak LNDM vadovo, susitikimo metu buvo paliestas ir Kultūros ministerijos politinės komandos formavimo klausimas, kuriame dar neaiški kanclerio pozicija.
„Žinoma, palietėme ir klausimą, ar ministrė liks atspari galimiems siūlymams į komandą įtraukti galimai NA („Nemuno aušros“ – BNS) peršamą atstovą. Pasirodė, kad Vaida Aleknavičienė turi, čia tik mano įspūdis, vidinės tvirtybės tokiems siūlymams atsispirti. Žinoma, reikia kiek palaukti, kol komanda bus galutinai suformuota“, – teigė A. Gelūnas.
„Ministrė Aleknavičienė nesistengė manęs parkalbėti dėl dalyvavimo lapkričio 21-sios mitinge, o pasakė, jog, jos manymu, gimstantis pilietinis judėjimas tarsi išpildo seną pedagogų svajonę pažadinti jaunimo pilietiškumą“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, V. Aleknavičienė, formuojant Ingos Ruginienės kabinetą, jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų. Vėl jos kandidatūra pateikta Socialdemokratų partijai susigrąžinus šią ministeriją.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Bet kokių „aušriečių“ atstovų darbui ministerijoje besipriešinanti kultūros bendruomenė trečiadienį vykusioje šeštoje Kultūros asamblėjoje nutarė, kad protestai turi tęstis, kol nėra aiškių garantijų dėl likusios politinės komandos sudėties.
V. Aleknavičienė tvirtina, kad jos komandoje „aušriečių“ atstovų nebus.
Lapkričio 21 dieną Vilniuje organizuojamas finalinis Kultūros asamblėjos protesto mėnesio „Mes esame kultūra“ mitingas, prie kultūrininkų žada prisidėti įvairių sektorių atstovai, tarp jų – medikai, sportininkai, pedagogai, jaunimas, žemės ūkio atstovai.
