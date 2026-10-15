Alsys: Tautos namų statyboms finansavimo nebetrūksta, salė turėtų atverti duris 2028 metais

„Finansavimo nebetrūksta. Turime visus reikiamus susitarimus tarp Vyriausybės ir miesto. Projektas vyksta savo tėkme“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė L. Alsys.
Pasak ministro, pastarąjį kartą statybvietėje apsilankęs ankstyvą pavasarį jis dabar mato spartų progresą. Anot jo, statybos neatsilieka nuo numatyto grafiko, o rangovai patvirtino, kad objektas bus užbaigtas laiku.
„Dar kartelį visi susėdome – premjeras, meras, aš, Seimo Kultūros komiteto pirmininkė ir gavome patikinimą, kad 2028 m. pabaigoje Tautos namai atsivers ir kvies lankytojus bei klausytojus jais mėgautis“, – teigė kultūros ministras.
Jis taip pat patikino, kad anksčiau ieškoti papildomi 10 mln. eurų niekur nebuvo dingę – Vyriausybė juos surado ir laikosi prisiimtų įsipareigojimų.
L. Alsio teigimu, daugiausia neapibrėžtumo gali kilti baigiant statybas ir tvarkant objekto pridavimo dokumentus. Vis dėlto, jo teigimu, rangovai tikisi statybos darbus užbaigti dar vasarą, o vėliau vyktų reikalingos procedūros.
„Kiek sudėtinga yra ta situacija. Daugiausia keblumų kelia dokumentacija, kuomet yra pabaigiama statyba. Tokiomis optimistinėmis idėjomis rangovai yra pasiryžę šį objektą statyti dar vasarą, o tada dar turėtų įvykti visi vadinamieji pridavimo procesai“, – aiškino Vyriausybės narys.
Ministras viliasi, kad salėje lankytojai galės apsilankyti 2028 metų kalėdiniu laikotarpiu.
ELTA primena, kad rugpjūčio pradžioje L. Alsys teigė, jog Kultūros ministerija išlaiko įsipareigojimą ieškoti trūkstamų 10 mln. eurų Nacionalinės koncertų salės statyboms.
Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi sakė sulaukęs patikinimo, kad sklandžios salės statybos išliks valstybės prioritetu.
V. Benkunskas anksčiau buvo minėjęs, kad iš šiemet Tautos namų statyboms numatytų 20 mln. eurų pusę sumos galėtų skirti Kultūros ministerija. Tuomet ministerijai vadovavusi Vaida Aleknavičienė tikino, kad trūkstamų 10 mln. eurų ieškoma perskirstant biudžetą.
Planuojama, kad Nacionalinės koncertų salės statybos bus baigtos 2028 m. IV ketvirtį. Už šį projektą atsakinga Vilniaus vystymo kompanija, stato generalinė rangovė „Gilesta“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su „Kaminta“.
Bendra projekto rangos vertė, įskaitant techninę priežiūrą, įrangos įsigijimus ir kitas išlaidas, sieks 121 mln. eurų.
Ant Tauro kalno sostinėje iškilsiančią koncertų salę sudarys atskiros statinio dalys. Jas jungs cokolinis aukštas. 23,8 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastate bus įrengtos keturios salės – didžiojoje vyks klasikinės simfoninės ir kamerinės muzikos koncertai bei kitų žanrų muzikos renginiai. Joje muzikos klausytis galės apie 1,6 tūkst. žmonių.
Tuo metu mažoji salė talpins 500–700 žmonių, priklausomai nuo salės išdėstymo renginiui. Joje planuojami įvairių meno žanrų pristatymai.
Trečioji salė bus skirta edukacinei veiklai, ekspozicijoms ir renginiams, o ketvirtoji – muzikantų ir atlikėjų repeticijoms. Be to, pastate bus erdvės, kuriose galės įsikurti kavinės, knygynas, patalpos įvairiai kultūrinei veiklai. Taip pat bus apžvalgos aikštelė, vestibiulis su vaizdu į miesto panoramą.
Naujausi komentarai