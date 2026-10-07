Alsio vizitas Taline: įsipareigota užtikrinti regiono kultūros saugumą krizių metu

Kaip praneša ministerija, spalio 6–7 dienomis vykusiame susitikime priimta bendra Talino deklaracija, kurią pasirašę minėtųjų šalių atstovai įsipareigojo užtikrinti regiono pasirengimą apsaugoti kultūros paveldą bei istorinę atmintį galimų pavojų metu.
„Deklaracijoje taip pat pabrėžiamas siekis užtikrinti kūrėjų teises sparčios technologinės plėtros akivaizdoje. Susitikimo sesijose L. Alsys pristatė Lietuvos poziciją dėl regiono kultūros sektoriaus pasirengimo krizėms, kūrėjų teisių skaitmeninėje erdvėje, skaitmeninio paveldo išsaugojimo modelių bei sisteminės paramos Ukrainai“, – teigiama ministerijos pranešime spaudai.
Kaip teigiama, Kultūros ministerijos vadovas susitikimo dalyviams akcentavo, kad kultūra yra neatsiejama visuomenės pasipriešinimo dalis.
„Kai kalbame apie nacionalinį saugumą ir gynybą, pirmiausia galvojame apie karinę galią, infrastruktūrą ar logistiką. Tačiau Ukrainos patirtis primena fundamentalią tiesą – nacionalinis saugumas prasideda nuo pilietinio įsitraukimo ir valios veikti. Žmonės gina ne abstrakčią teritoriją, o savo istoriją, kalbą, tapatybę ir tradicijas. Kultūra yra dar viena fronto linija, kurioje visa tai ginama. Nacionalinio atsparumo neįmanoma sukurti tuomet, kai krizė jau prasideda“, – pranešime cituojamas L. Alsys.
Taip pat ministras išreiškė palaikymą kaimyninės Estijos iniciatyvai kurti bendrą regioninę skaitmeninio paveldo išsaugojimo sistemą. Vis tik, L. Alsio vertinimu, vien šios priemonės nepakanka – ypač svarbu užtikrinti duomenų saugumą kibernetinių atakų, konfliktų ar stichinių nelaimių atvejais.
„Susitikime sutarta dėl poreikio pradėti bandomąjį tarptautinį projektą, sujungiantį regiono ekspertines žinias“, – nurodo ministerija.
Pranešama, kad atskirame susitikime, skirtame paramai Ukrainai, Kultūros ministerijos vadovas akcentavo, kad būtina pereiti nuo pavienių iniciatyvų prie nuolatinio ir ilgalaikio bendradarbiavimo.
Ministerijos teigimu, Lietuva aktyviai prisideda prie Ukrainos kultūros apsaugos – šalies muziejuose restauruota per 1,5 tūkst. vertybių, nuosekliai vykdo bei finansuoja Ukrainos paveldo restauratorių ir bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo programas.
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