50 metų meilės ir bendrystės: pasveikinti auksines vestuves minintys krekenaviečiai

„Tokios šeimos yra didžiausias Panevėžio rajono turtas. Jūsų bendro gyvenimo kelias, grįstas pagarba, kantrybe ir rūpesčiu, yra įkvepiantis pavyzdys mums visiems. Nuoširdžiai sveikinu Jus sulaukus garbingo auksinio santuokos jubiliejaus ir linkiu dar daug sveikatos, ramybės ir artimųjų šilumos kupinų metų“, – sveikindamas jubiliatus sakė Panevėžio rajono meras A. Pocius.
Iš Pakruojo rajono kilusią Ireną karjeros kelias netikėtai atvedė į Krekenavą. Visa gyvenimą švietimo srityje dirbusi moteris persikėlė dirbti darželio auklėtoja, kurios tuomet miestelyje reikėjo. Krekenavietis Antanas, gyvenęs vos per keliasdešimt metrų nuo Irenos pastebėjo gražuolę nepažįstamąją – kaimynystėje užsimezgusią draugystę galiausiai vainikavo vestuvės. Šeima užaugino du vaikus – sūnų ir dukrą, šiandien džiaugiasi anūke ir jaukiais šeimos susitikimais.
Kalbėdami apie pusę amžiaus trunkančią santuoką, Irena ir Antanas išskyrė svarbiausias vertybes, padėjusias išsaugoti tvirtą ryšį.
„Per tiek metų įsitikinome, kad svarbiausias tvirtos šeimos pamatas – abipusė pagarba. Reikia mokėti suprasti žmogų, priimti jo būdą, būti kantriam, o kartais – tiesiog nusileisti. Juk visi esame skirtingi, turime savo charakterį, todėl gyvenant kartu reikia prisitaikyti vienam prie kito. Būtent pagarba, kantrybė ir supratimas padeda išlaikyti darnų santykį visą gyvenimą“, – sakė Irena ir Antanas.
Sutuoktiniams buvo įteikta įrėminta santuokos sudarymo akto kopija – simbolinis priminimas apie prieš penkis dešimtmečius duotą pažadą ir kartu nueitą gyvenimo kelią.
Panevėžio rajone tęsiama graži tradicija pagerbti poras, kartu nugyvenusias 50 ir daugiau metų. Savivaldybė kviečia jubiliejus mininčias šeimas apie šią progą pranešti Panevėžio rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriui, kad svarbios gyvenimo sukaktys būtų pažymėtos su dėmesiu ir padėka už vertybėmis grįstos bendruomenės kūrimą.
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