 Žuvo pro buto langą, kaip įtariama, iškritęs vyras

Žuvo pro buto langą, kaip įtariama, iškritęs vyras

Kitose šalies vietose rasti dar trijų žmonių kūnai
2026-06-20 08:37
BNS inf.

Visagine penktadienį žuvo, kaip įtariama, pro buto langą iškritęs vyras, kituose miestuose rasti dar trijų žmonių kūnai.

<span>Žuvo pro buto langą, kaip įtariama, iškritęs vyras</span>
Žuvo pro buto langą, kaip įtariama, iškritęs vyras / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Policijos departamento duomenimis, apie 4 val. Visagino Festivalio gatvėje prie daugiabučio namo rastas 1960 metais gimusio vyro kūnas. Įtariama, kad asmuo iškrito pro buto langą.

Taip pat savo namuose Utenos Žemaitės gatvėje penktadienį apie 21.30 val. rastas 1949 metais gimusios moters kūnas.

Bute Kaune, Taikos prospekte, penktadienį popiet buvo rastas 1943 metais gimusios moters kūnas.

Tos pačios dienos rytą bute Vilniaus Kalvarijų gatvėje rastas yrantis 1948 metais gimusio vyro kūnas.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai asmenų mirties priežasčiai nustatyti.

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