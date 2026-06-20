Žuvo pro buto langą, kaip įtariama, iškritęs vyras

Policijos departamento duomenimis, apie 4 val. Visagino Festivalio gatvėje prie daugiabučio namo rastas 1960 metais gimusio vyro kūnas. Įtariama, kad asmuo iškrito pro buto langą.
Taip pat savo namuose Utenos Žemaitės gatvėje penktadienį apie 21.30 val. rastas 1949 metais gimusios moters kūnas.
Bute Kaune, Taikos prospekte, penktadienį popiet buvo rastas 1943 metais gimusios moters kūnas.
Tos pačios dienos rytą bute Vilniaus Kalvarijų gatvėje rastas yrantis 1948 metais gimusio vyro kūnas.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai asmenų mirties priežasčiai nustatyti.
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