Žiniasklaida: per kibernetinį išpuolį prieš pasaulines įmones pasiekti ir „Telia“, VTPSI duomenys

Anot jo, į kibernetinių nusikaltėlių akiratį buvo patekusi telekomunikacijų bendrovė „Telia“, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), keletas statybos įmonių, baldų parduotuvė, elektroninės prekybos tinklai ir kiti.
Per incidentą, anot portalo, nukentėjo tokios pasaulinės įmonės kaip „Toyota“, „Foxconn“, „Accenture“, „Siemens“.
Kaip skelbiama, kibernetinės atakos, pavadintos „FortiBleed“, metu panaudotos automatizuotos priemonės, kurios padėjo surasti neapsaugotas „Fortinet“ ugniasienes ir VPN.
Įsilaužimo atveju pasinaudojama anksčiau nutekintų slaptažodžių rinkiniais ir taip vagiami kiti konfidencialūs duomenys.
Anot „Telia“ komunikacijos vadovo Audriaus Stasiulaičio, mobiliojo ryšio operatorius atliko papildomus klientų sistemų patikrinimus. Bendrovė teigia neturinti duomenų apie nutekėjusią savo ar klientų informaciją.
„Iš tūkstančių klientų, naudojančių „Fortinet“ sprendimus, galimi rizikos požymiai nustatyti tik pas du „Telia“ administruojamus klientus – problema buvo operatyviai pašalinta penktadienio rytą. Taip pat laiku perspėjome keturis klientus, kurie savo „Fortinet“ sprendimus administruoja savarankiškai. Jokie „Telia“ duomenys nėra nutekėję, o šiuo metu neturime jokios informacijos apie mūsų klientų duomenų ar prieigų kompromitavimą dėl šio incidento. „Telia“ ir toliau stebi situaciją bei taiko visas reikalingas prevencines priemones“, – nurodė A. Stasiulaitis.
„Fortinet“ yra JAV kibernetinio saugumo bendrovė, jos IT sprendimai bei įranga, pavyzdžiui, fizinės ugniasienės (FortiGate), populiarūs visame pasaulyje, o taip pat ir Lietuvoje.
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