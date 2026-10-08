 Žemės ūkio viceministras figūruoja civilinėje byloje

Žemės ūkio viceministras figūruoja civilinėje byloje

2026-10-08 08:31
BNS inf.

Vasarą darbą pradėjęs žemės ūkio viceministras Kęstas Spūdys figūruoja civilinėje „čekiukų“ byloje – prokuratūra per teismą siekia, kad politikas Marijampolės savivaldybei grąžintų daugiau kaip 15 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė naujienų portalas „Delfi“.

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Kęstas Spūdys
Kęstas Spūdys / Žemės ūkio ministerijos nuotr.

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Anot prokuratūros, šias lėšas K. Spūdys nepagrįstai gavo kaip kompensaciją už išlaidas, susijusias su vykdyta savivaldybės tarybos nario veikla.

Teisėsauga civilinio proceso tvarka į teismą kreipėsi dar pavasarį.

K. Spūdys portalui teigė su prokuratūros vertinimu nesutinkantis, išlaidas iš tikrųjų patyręs dėl darbo ir tvirtino ketinantis apsiginti teisme.

Politikas teigė prieš įsidarbinant viceministru informacijos apie „čekiukų“ bylą jo atžvilgiu neslėpęs nuo institucijų ar ministro Kęstučio Mažeikos.

Pats ministras sakė, kad kol nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, galioja nekaltumo prezumpcija.

BNS rašė, kad prokuratūra vadinamąsias „čekiukų“ bylas tiria dvejopai – skelbia, kad pagal skirtingus kriterijus atlieka ir viešojo intereso gynimo tyrimus, ir baudžiamuosius tyrimus.

Kritikai sako, jog taip susiklosto praktika, kai už panašų nusižengimą savivaldos politikai skirtingose savivaldybėse baudžiami skirtingai.

Šiame straipsnyje:
Kęstas Spūdys
žemės ūkio viceministras
čekiukai
byla

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