 Visi praėjusios kadencijos Vilniaus rajono tarybos nariai grąžino pinigų už „čekiukus“

Visi praėjusios kadencijos Vilniaus rajono tarybos nariai grąžino pinigų už „čekiukus“

2026-10-13 07:25
BNS inf.

Prokuratūrai pradėjus nagrinėti savivaldybių tarybų narių išlaidas Vilniaus rajone, visi 29 praėjusią savivaldos kadenciją šio rajono savivaldybės tarybos nariais dirbę politikai grąžino pinigų į savivaldybės biudžetą, antradienį pranešė naujienų portalas „15min“.

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<span>Visi praėjusios kadencijos Vilniaus rajono tarybos nariai grąžino pinigų už „čekiukus“</span>
Visi praėjusios kadencijos Vilniaus rajono tarybos nariai grąžino pinigų už „čekiukus“ / Asociatyvi J. Elinsko / BNS nuotr.

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Iš viso 2019-2023 metų kadencijos tarybos nariai grąžino daugiau nei 224 tūkst. eurų, informavo Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė. Kai kurie grąžino visas lėšas, kurias gavo per kadenciją.

Dalis politikų sakė nusprendę taip pasielgti po teisinių procesų, o, pavyzdžiui, Artūras Želnys patvirtino lėšas grąžinęs „dėl šventos ramybės“.

Praėjusią savaitę „15min“ skelbė, kad tokiomis pat aplinkybėmis 9,5 tūkst. eurų į savivaldybės biudžetą grąžino ir Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius.

Vilniaus rajone prokuratūra dėl „čekiukų“ vykdė ir viešojo intereso gynimo, ir ikiteisminį tyrimus.

Šiame straipsnyje:
čekiukų skandalas
lėšos
Išlaidos
biudžetas

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