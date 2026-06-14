 Visagine – smurtas prieš mažametę

Visagine – smurtas prieš mažametę

2026-06-14 08:40
BNS inf.

Visagine namuose vyriškis pakėlė ranką prieš mažametę.

<span>Visagine – smurtas prieš mažametę</span>
Visagine – smurtas prieš mažametę / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pasak Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, pranešimas apie incidentą gautas šeštadienį, apie 21.40 val.

Nurodyta, kad Kosmoso g., bute, vyras, gimęs 1996 metais, sukėlė fizinį skausmą mažametei, gimusiai 2020 metais.

Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo mažamečiui.

Už tokį nusikaltimą baudžiama viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Šiame straipsnyje:
Visaginas
smurtas
mažametė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų