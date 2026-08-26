Ūkiniame pastate aptiktas įspūdingas kiekis kontrabandinių cigarečių

Kaip trečiadienį pranešė Utenos apskrities policija, nelegalių rūkalų vertė – beveik 300 tūkst. eurų. Rugpjūčio 20 dieną surengtoje operacijoje dalyvavo ir kitų policijos padalinių pareigūnai.
Atliekant kratą ūkiniame pastate aptiktas didelis kiekis kontrabandinių cigarečių „Marlboro Gold Original“, „Marlboro Touch Less Smell“, „Winston Blue“, „Kent Crystal“, „NZ Gold“ ir „Minsk 5 Superslims“. Jos buvo slepiamos tarp granulių ir po brezentiniais tentais.
Operacijos metu sulaikytas asmuo, įtariamas neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis. Jis ir anksčiau buvo teistas už tokio pobūdžio nusikalstamą veiką.
Už šią nusikalstamą veiką gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
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