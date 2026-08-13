„TikTok“ transliacija apkarto: už švaistymąsi ginklais ir grasinimus vyrui gali grėsti kalėjimas

Įtariamajam skirtos dvi kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Pirminiais duomenimis, 2026 metų rugpjūčio 10 dieną buvo gautas ne vienas pranešimas iš pilietiškų asmenų, kad Telšių rajone vyras per platformą „TikTok“ vykdo tiesioginę transliaciją, kurios metu demonstruoja šaunamuosius ginklus bei šaudmenis ir grasina nužudyti kitą asmenį.
Į įvykio vietą atvyko „Aro“ pareigūnai, kurie automobilyje sulaikė neblaivų įtariamąjį. Jo tėvų namuose atlikus kratą rasti ir paimti neteisėtai laikomi ginklai – savadarbis automatinis šaunamasis ginklas, galimai perdarytas iš karabino „Mosin“ be jokių identifikavimo užrašų, pistoletas „Beretta“ ir šratasvydžio („Airsoft“) pistoletas „Borner Sport 331“ bei 82 įvairaus kalibro šoviniai. Įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
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