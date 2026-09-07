Teismui perduota Marijampolės tarybos nario Algirdo Brazio „čekiukų“ byla

Kaip teigiama prokuratūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pranešime, ši „čekiukų“ byla perduota nagrinėti Marijampolės apylinkės teismui.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2021m. A. Brazys, eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, suklastojo tarybos nario išlaidų suvestines, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas kuro išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad A. Brazys, galimai klastodamas tarybos nario išlaidų suvestines ir jas teikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 4 967 eurus, priklausiusius Marijampolės savivaldybės administracijai.
Anot teisėsaugos, politikas taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas sau turtinės naudos ir taip sumenkino tarybos nario autoritetą, visuomenės pasitikėjimą juo, kaip valstybės politiku, bei pakirto pasitikėjimą Marijampolės savivaldybe.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Naujausi komentarai