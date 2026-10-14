 Teismas trims mėnesiams pratęsė paramediko nužudymu įtariamo Viliaus Solkano suėmimą

Teismas trims mėnesiams pratęsė paramediko nužudymu įtariamo Viliaus Solkano suėmimą

2026-10-14 13:02
BNS inf.

Panevėžio apygardos teismas prokuroro prašymu trečiadienį trims mėnesiams pratęsė suėmimą Viliui Solkanui, kuris įtariamas paramediko Manto Sadausko nužudymu.

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<span>Teismas trims mėnesiams pratęsė paramediko nužudymu įtariamo Viliaus Solkano suėmimą</span>
Teismas trims mėnesiams pratęsė paramediko nužudymu įtariamo Viliaus Solkano suėmimą / Asociatyvi T. Markelevičiaus / BNS nuotr.

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„Suėmimas pratęstas trims mėnesiams, kiek prašė prokuratūra, iki (kitų metų – BNS) sausio 21 dienos“, – nurodė teismo atstovė Jolita Gudelienė.

Kardomoji priemonė vyrui pratęsta dviem pagrindais, kurie, teismo vertinimu, neišnykę – kad įtariamasis gali bėgti arba slėptis nuo teisingumo bei daryti naujas nusikalstamas veikas.

Dėl nužudymu taip pat įtariamos buvusios paramediko sutuoktinės Justinos Sadauskienės (Gaigalaitės) suėmimo pratęsimo teismas svarstys trečiadienį popiet.

„Bet nutartis, ko gero, bus paskelbta tik pirmadienį dėl teisėjos ypač didelio užimtumo kitose bylose“, – sakė J. Gudelienė.

J. Sadauskienei griežčiausia kardomoji priemonė šiuo metu galioja iki spalio 21 dienos.

BNS rašė, kad greitosios medicinos pagalbos darbuotojas M. Sadauskas dingo balandžio 20-osios rytą, į Paliukų kaimą Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batuto.

Kitą dieną vienoje šio kaimo sodybų aptiktas užkastas vyro kūnas, sodyboje taip pat rastas šaunamasis ginklas.

Prokuratūros duomenimis, nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Paramediko nužudymo metu vyko jo ir J. Sadauskienės skyrybų procesas, kuris buvo nutrauktas vienam iš sutuoktinių mirus.

Šiame straipsnyje:
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