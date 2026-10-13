Teismas: KASP tarnavęs prokuroras pagrįstai pripažintas padaręs tarnybinį pažeidimą

Kaip teigiama teismo pranešime spaudai, prokuroras ginčijo generalinės prokurorės rezoliucijos dalį, kuria buvo konstatuota, kad prokuroras, tarnaudamas KASP ir už šią tarnybą gaudamas atlyginimą bei kitas pinigines išmokas, padarė tarnybinį pažeidimą.
Bylos duomenimis, prokuroras KASP tarnavo nuo 2022 m. rugpjūčio mėnesio. Atlikus tarnybinį patikrinimą nustatyta, kad tokia veikla neatitinka Prokuratūros įstatyme prokurorams nustatytų apribojimų. Generalinė prokurorė pritarė siūlymui konstatuoti tarnybinį pažeidimą ir įpareigojo prokurorą nutraukti teisės aktų pažeidimą, pasirenkant pareigas vienoje iš tarnybų. Tarnybinė nuobauda jam nebuvo skirta.
Prokuroras skunde teismui teigė, kad savanoriška tarnyba KASP, vykdoma laisvu nuo darbo prokuratūroje metu, negali būti laikoma tarnybiniu pažeidimu. Jis argumentavo, kad pasirengimas ginti valstybę atitinka viešąjį interesą, o už tarnybą gautos išmokos nebuvo pasipelnymo priemonė.
Teismas su šiais argumentais nesutiko ir pažymėjo, kad Prokuratūros įstatymas draudžia prokurorams eiti kitas pareigas ir dirbti kitose įstaigose, įmonėse ar organizacijose, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis, taip pat gauti kitą atlyginimą nei prokuroro darbo užmokestį.
Teismo sprendime taip pat atkreiptas dėmesys, kad dar 2022 m. Generalinė prokuratūra buvo informavusi prokurorą, jog tarnyba KASP ir už ją gaunamas atlyginimas nėra suderinami su Prokuratūros įstatyme nustatytais reikalavimais, taigi teismas konstatavo, kad generalinė prokurorė pagrįstai pripažino, jog prokuroras pažeidė Prokuratūros įstatymo nuostatas bei Prokuratūros etikos kodekse įtvirtintus profesionalumo ir teisingumo principus.
Bylos nagrinėjimo metu prokuroras taip pat prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Prokuratūros įstatymo nuostatų atitikties Konstitucijai. Jo nuomone, šie apribojimai nepagrįstai riboja teisę pasirinkti veiklą, susijusią su pasirengimu ginti valstybę.
Vis dėlto teismas nenustatė pagrindo abejoti ginčijamų įstatymo nuostatų konstitucingumu ir pažymėjo, kad prokurorams taikomi apribojimai savaime neužkerta kelio dalyvauti kitose su valstybės gynyba susijusiose veiklose, tačiau tokia veikla turi atitikti prokurorams keliamus įstatymų reikalavimus, pavyzdžiui, jie gali dalyvauti Lietuvos šaulių sąjungos veikloje.
Pats prokuroras taip pat nurodė, kad visą atlygį, kurį gavo tarnaudamas KASP, atidavė Lietuvos kariuomenei.
Įvertinęs visas bylos aplinkybes ir taikytiną teisinį reguliavimą, Regionų administracinis teismas prokuroro skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
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