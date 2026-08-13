Teisėjas nurodė Skverneliui toliau dėvėti apykoję

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo įtariamojo S. Skvernelio skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo liepos 30 d. nutarties, kuria įtariamajam buvo pratęstas kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros terminas dviem mėnesiam: nuo rugpjūčio 2 d. iki spalio 2 d.
Teisėjas M. Povilanskas pažymėjo, kad atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, kad įtariamasis S. Skvernelis pažeidė jam anksčiau taikytos vienos iš švelniausių kardomųjų priemonių sąlygas – bendravo su kitu įtariamuoju – todėl, teisėjo manymu, jam buvo pagrįstai paskirta griežtesnė kardomoji priemonė, o vėliau ir pagrįstai pratęstas jos taikumo terminas.
Teisėjas akcentavo, kad kardomosios priemonės paskyrimas nėra teisinė fikcija ar procesinių reikalavimų išpildymas „dėl akių“.
„Paskyrus kardomąją priemonę, visi įtariamieji, neišskiriant ir įtariamojo Sauliaus Skvernelio, turi pareigą paskirtos kardomosios priemonės sąlygų laikytis be išlygų. Teisėjas pažymėjo, kad kardomosios priemonės taikomos perspektyviai, t. y. remiantis pagrįstu spėjimu, prielaida, manymu, kad įtariamasis gali imtis proceso požiūriu neigiamų veiksmų ateityje siekiant trukdyti procesui.
Ikiteisminio tyrimo metu nustačius ne vienkartinius anksčiau taikytos švelnesnės kardomosios priemonės pažeidimo atvejus, yra pagrindas pripažinti, kad nepratęsus kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros termino, šioje proceso stadijoje, nebus pasiekti Baudžiamojo proceso kodekse (…) numatyti kardomųjų priemonių tikslai“, – Eltai teigė teisėjas.
Vilniaus apygardos teismas S. Skvernelio skundą atmetė, nurodydamas, kad ikiteisminio tyrimo teisėjas, pratęsdamas įtariamajam kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros – terminą dviem mėnesiams, tinkamai įvertino visas teisiškai reikšmingas aplinkybes, padarė pagrįstą išvadą, kad kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros – taikymo pagrindai tebėra neišnykę, o įstatyme įtvirtintas proporcingumo principas, pratęsus intensyvios priežiūros terminą, nėra pažeidžiamas.
Ši M. Povilansko nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Anksčiau S. Skvernelis teigė nesutinkantis su tokiu apribojimu ir įpareigojimą jam dėvėti apykoję apskundė teismui. Politikas tvirtino, kad minėtas įtaisas jam trukdo atlikti Seimo nario pareigas.
ELTA primena, kad tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje, vasarį buvo atliktos kratos S. Skvernelio namuose ir darbo kabinete. Balandį parlamentarui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas tarnybos direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru S. Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Vasarį kratos buvo atliktos ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus namuose bei kabinete. Vėliau jam buvo pareikšti įtarimai, jis atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijoje. Vėliau naujienų portalui „15min“ jis prisipažino paėmęs iki 20 tūkst. eurų siekusį kyšį.
(be temos)
(be temos)
(be temos)