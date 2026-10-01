„Svarbus reikalas“: tyrimas dėl nusikaltimų Bažnyčioje prieš nepilnamečius turi būti nepriklausomas

„Esminė tyrimo savybė – nepriklausomumas nuo Bažnyčios hierarchijos. Tyrimo negalėtų kontroliuoti ar koreguoti tie patys asmenys, kurių veikla būtų vertinama“, – rašoma iniciatyvos laiške Vyskupų konferencijai.
„Tai nereiškia, kad Bažnyčia neturėtų jame dalyvauti. Priešingai, vyskupų, kunigų ir parapijų geranoriškas bendradarbiavimas, duomenų teikimas, prieiga prie archyvų, atvirumas ir parama reikšmingai prisidėtų prie tyrimo sėkmės. Tačiau bendradarbiavimas neturėtų virsti tyrimo kontrolės mechanizmu“, – teigia „Svarbus reikalas“.
Iniciatyvos nuomone, tyrimą galėtų atlikti specialiai sudaryta nepriklausoma komisija, kurios narius deleguotų skirtingos institucijos.
„Kita galimybė – tyrimą pavesti kompetentingai išorės organizacijai, pavyzdžiui, universitetui ar nepriklausomai teisės institucijai. Nepriklausomai nuo pasirinkto modelio, tyrimą turėtų atlikti tarpdisciplininė specialistų grupė: psichologai, sociologai, istorikai, pasaulietinės ir bažnytinės teisės specialistai ir kitų sričių ekspertai“, – dėsto „Svarbus reikalas“.
Šis laiškas Lietuvos vyskupų konferencijai išsiųstas rugsėjo 10 dieną, jame pateikiamos gairės, kodėl turėtų būti vykdomas seksualinių nusikaltimų Bažnyčioje Lietuvoje tyrimas ir kaip jis galėtų atrodyti.
„Svarbus reikalas“ laiško turinį nusprendė paviešinti, kadangi Telšiuose praėjusią savaitę posėdžiavusi Lietuvos vyskupų konferencija nusprendė inicijuoti tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti, kiek nuo 1990 metų bažnyčioje įvykdyta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius.
Vyskupų konferencija pranešė, kad dėl tyrimo pobūdžio ketinama konsultuotis su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis.
Tyrimas inicijuotas rugsėjį teismams atvėrus dviejų kunigų baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, susijusių su vaikais.
Tyrimą vyskupams siūlė prieš trejus metus
Pasak „Svarbaus reikalo“ atstovės Gabrielės Gailiūtės-Bernotienės, nusikaltimų Bažnyčioje temą iniciatyva pradėjo akcentuoti gerokai iki žinių apie šias dvi bylas.
Iniciatyva prieš trejus metus Lietuvos vyskupams išsiuntė viešą laišką, ragindama inicijuoti nepriklausomą tyrimą.
„Apie tai vėliau su keliais vyskupais diskutavome ir gyvai, o arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui buvome pateikę tyrimo gaires, kurios turėjo būti apsvarstytos LVK plenariniame posėdyje. Tačiau tuo viskas ir baigėsi, jokio reikšmingo atgalinio ryšio nesulaukėme“, – pranešime cituojama G. Gailiūtė-Bernotienė.
Tačiau tuo viskas ir baigėsi, jokio reikšmingo atgalinio ryšio nesulaukėme.
Pasak jos, prieš daugiau nei mėnesį, kai buvo paskelbta apie naujus nepilnamečių išnaudojimo atvejus Vilniaus arkivyskupijoje, iniciatyvos atstovai susitiko su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu ir vyskupu Arūnu Poniškaičiu.
„(Jiems – BNS) priminėme apie nepriklausomo tyrimo būtinumą ir galimą specifiką. Po pokalbio parengėme ir išsiuntėme atnaujintas tokio tyrimo gaires. Kadangi LVK po posėdžio pranešė, jog tyrimą inicijuos, manome, kad dabar yra aktualus laikas mūsų laiško turiniu pasidalinti ir su visuomene“, – teigė iniciatyvos atstovė.
„LVK paskelbta naujiena yra pozityvus pirmasis žingsnis, tačiau lieka daug neatsakytų klausimų, ir būtini nuoseklūs veiksmai, kad šis tyrimas tikrai įvyktų ir būtų profesionalus bei nepriklausomas“, – pridūrė ji.
Pasak gairių autorių, neužtenka vien sužinoti įvykdytų nusikaltimų skaičių, tyrimas reikalingas tam, kad būtų nustatytas realus problemos mastas.
Jų teigimu, tyrime turi būti atskleistos specifinės Lietuvos aplinkybės, įvertinta nukentėjusiems padaryta įvairiapusė žala ir nustatytos sisteminės priežastys, leidusios seksualiniam išnaudojimui vykti ar likti neatskleistam.
Anot iniciatyvos, tyrimas taip pat turėtų padėti įvertinti kunigų atrankos ir formacijos sistemą, reagavimo į pranešimus procedūras bei jų spragas, pateikti moksliniais duomenimis pagrįstas prevencines priemones, rekomendacijas dėl pagalbos nukentėjusiems asmenims teikimo.
Pasak „Svarbaus reikalo“, tyrimo rezultatai galėtų tapti pagrindu sukurti veiksmingesnę pranešimo ir pagalbos sistemą.
Teisme – dvi kunigų bylos
BNS skelbė, kad kalbėti apie tyrimą Bažnyčioje pradėta daugiau kalbėti vasarą teisėsaugai paskelbus apie kaltinimų sulaukusius du kunigus – Tadą Švedavičių ir Ryšardą Peciuną.
T. Švedavičius kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis, byloje fiksuoti 34 nusikalstami epizodai – nuo vaikų vertimo vartoti alkoholį iki seksualinio prievartavimo. Įtariama, kad nusikaltimai buvo daromi nuo 2002 iki 2025 metų. Bylą nagrinėja Vilniaus apygardos teismas.
Kitoje byloje, kurią atvertė Vilniaus miesto apylinkės teismas, R. Peciunas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Šioje byloje nukentėjusiųjų nėra.
Po šiems kunigams pareikštų kaltinimų Lietuvoje vėl imta aktyviau diskutuoti apie viešo seksualinių nusikaltėlių registro steigimą, idėjai žalią šviesą dega ir Seimas.
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