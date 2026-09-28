Sulaikytas policininką sužalojęs ir pabėgęs nuteistasis Donatas Tiškus: slėpėsi soduose

Donatas Tiškus slapstėsi beveik savaitę.
Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 2.10 val. Marijampolės savivaldybėje, Obelinės kaime, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai sulaikė paieškomą vyrą, gimusį 1998 metais.
„Mūsų pareigūnai ir Kauno kolegos kinologai. „Aro" nebuvo tikrai", – Eltai pirmadienį sakė Marijampolės apskrities Komunikacijos poskyrio viršininkė Ieva Petrulevičienė. Pasak jos, šįkart įtariamasis nesipriešino.
Dabar jis uždarytas į Kauno kalėjimą.
Obelinės kaime yra įsikūrusios sodų bendrijos.
Kaip skelbė Policijos departamentas, praeitą antradienio vakarą Marijampolėje, Trakų gatvėje, bandant sulaikyti D. Tiškų, pastarasis pasipriešino ir sužalojo policijos pareigūną.
D. Tiškui Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų nuosprendžiu yra paskirta laisvės atėmimo bausmė už vagystes, vairavimą neblaiviam ir kitus nusikaltimus. Jis turi kalėti daugiau nei trejus metus.
„Mūsų pareigūnai buvo įpareigoti jį pristatyti ir nuvyko į jo gyvenamąją vietą. Grumtynių metu jis pasišalino“, – Eltai yra sakiusi Marijampolės apskrities Komunikacijos poskyrio viršininkė I. Petrulevičienė.
Kaip pranešė Policijos departamentas, įvykis buvo užregistruotas praeito antradienio vakarą, apie 20.30 val., Marijampolėje, Trakų gatvėje, namo kieme.
Paieškomas nuteistas už nusikaltimo padarymą vyras (gim. 1998 m.) aktyviais veiksmais vengė sulaikymo ir pasipriešino Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui (gim. 1993 m.).
Medikams suteikus pagalbą minėtam policininkui, jis toliau gydosi ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.
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