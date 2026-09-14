Sulaikytas girtas karys: smurtavo prieš moterį, išdaužė namo lango stiklą

Sekmadienį į Marijampolės apskrities policiją kreipėsi 1994 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 10.50 val., Marijampolės savivaldybėje, Trakiškių kaime, namo kieme, draugas jai grasino bei išdaužė namo lango stiklą, o rugsėjo 11-osios naktį namuose prieš ją smurtavo bei grasino.
Moteris dėl sukelto fizinio skausmo į gydymo įstaigą nesikreipė.
1992 metais gimęs įtariamasis, kuriam nustatytas 2,85 promilės girtumas, uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ir žmogaus terorizavimo.
Tuo tarpu Šilalės rajone, Dirkintuose, namo kieme, konflikto metu vyras sekmadienį smurtavo prieš moterį, taip sukeldamas jai fizinį skausmą, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.
Įtariamasis Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesys gelbėtojas, gimęs 1985 metais, uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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