 Sukčiai vėl pralobo 123,2 tūkst. eurų

Sukčiai vėl pralobo 123,2 tūkst. eurų

2026-09-11 17:10
ELTOS inf.

Sukčiai apgaulės būdu iš Lietuvos gyventojų išviliojo beveik 123,2 tūkst. eurų.

<span>Sukčiai vėl pralobo 123,2 tūkst. eurų</span>
Sukčiai vėl pralobo 123,2 tūkst. eurų / Asociatyvi magnific nuotr.

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Policijos departamento duomenimis, trečiadienį į Kauno Dainavos policijos komisariatą kreipėsi 1960 metais gimęs vyras, kuris pranešė, kad praėjusių metų gruodžio 4 d., pasinaudojęs pakvietimo nuoroda, prisijungė prie „Whats App“ programos grupės, kur buvo siūloma investuoti į tam tikras akcijas.

Teigiama, kad šių metų vasario 12 d. nepažįstami asmenys jį įtikino investuoti per investavimo platformą „Freedom24“ ir galimai apgaulės būdu išviliojo 80,4 tūkst. eurų.

Tuo metu Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK) pranešė, kad praėjusį sekmadienį apie 14.43 val. Panevėžyje 1982 metais gimęs vyras gavo į telefoną žinutę su nuoroda, kurią paspaudus nuo sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai. Turtinė žala – beveik 9,79 tūkst. eurų.

Tarp nukentėjusių – ir Šiaulių apskrities gyventojai. Policijos duomenimis, rugpjūčio 22 d. raseiniškis, telefonu gavęs SMS žinutę dėl paskirtos baudos, aktyvavo nuorodą, suvedė banko prisijungimo duomenis ir neteko 5 tūkst. eurų.

Be to, į Šiaulių apskrities VPK kreipėsi ir 1997 m. gimusi moteris, kuriai už pernai parduotą butą notariškai įgaliota giminaitė, gimusi 1965 m., negrąžina 28 tūkst. eurų.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
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