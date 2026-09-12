 Sukčiai nusitaikė į kultūros centro banko sąskaitą – liko nieko nepešę

Sukčiai nusitaikė į kultūros centro banko sąskaitą – liko nieko nepešę

2026-09-12 09:18
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Nežinomi nusikaltėliai bandė ištuštinti Telšių rajone esančio miestelio kultūros centro sąskaitą.

<span>Sukčiai nusitaikė į kultūros centro banko sąskaitą – liko nieko nepešę</span>
Sukčiai nusitaikė į kultūros centro banko sąskaitą – liko nieko nepešę / Asociatyvi J. Kalinsko / BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Kaip skelbia Telšių apskrities policija, buvo nustatyta, kad rugpjūčio 13 d. galimai neteisėtai buvo prisijungta prie Telšių rajono administracijos vieno iš miestelių kultūros centro banko paskyros.

Buvo inicijuoti 4 netikri pavedimai bei buvo pasikėsinta apgaule užvaldyti pinigus.

Policija taip pat praneša, kad nurodytų prisijungimų metu įstaigai turtinė žala nebuvo padaryta, lėšos nebuvo pervestos, išgrynintos ar kitaip panaudotos. Įtariamasis nenustatytas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.

Šiame straipsnyje:
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bankas
Telšių rajonas
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