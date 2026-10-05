Sugyventinę nužudyti grasinusiam ir jos automobilį padegusiam vyrui – lygtinė bausmė

Kaip pirmadienį pranešė teismas, kaltinamajam skirti įpareigojimai, kuriuos jis privalės vykdyti visą dvejų metų bausmės atidėjimo laiką.
Vyras šešerius metus negalės vairuoti transporto priemonės, nuspręsta konfiskuoti automobilio „Audi A6“ vertę atitinkančią pinigų sumą – 2,6 tūkst. eurų. Be to, D. Vaičiūnas nukentėjusiajai turės sumokėti 2,6 tūkst. eurų turtinei žalai atlyginti.
Jam skirta bausmė subendrinta su ankstesne neatlikta bausme – 3,6 tūkst. eurų bauda, pridedant šią prie vienerių metų laisvės atėmimo. Teismas D. Vaičiūną taip pat pripažino recidyvistu.
„Pareikšti kaltinimai, kad D. Vaičiūnas vairavo automobilį būdamas neblaivus, kai jam nustatytas daugiau negu 1,51 promilės neblaivumas, piktybiškai vengė atlikti teismo jam paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę, visuotinai pavojingu būdu sugadino svetimą turtą, sistemingai baugino nukentėjusiąją naudodamas psichinę prievartą ir grasindamas ją nužudyti bei atvirai pagrobė svetimą turtą, pasitvirtino“, – pranešime cituojama teisėja Renata Guruškinienė.
Teismo duomenimis, vyras per du mėnesius, nuo šių metų sausio pabaigos iki kovo pabaigos, padarė penkias nusikalstamas veikas.
Sausį vyras, būdamas neblaivus ir neturėdamas vairuotojo pažymėjimo, vairavo sugyventinės automobilį „Audi A6“. Jam buvo nustatytas 1,95 promilės girtumas.
D. Vaičiūnas dar 2024 metų lapkritį buvo nuteistas už tai, kad neblaivus vairavo automobilį. Tuomet teismas jam skyrė 3,6 tūkst. eurų baudą ir uždraudė vairuoti transporto priemonę penkerius metus, tačiau vyras piktybiškai vengė atlikti šią baudžiamojo poveikio priemonę.
2026-ųjų kovo pradžioje D. Vaičiūnas prie daugiabučio gyvenamojo namo esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje degiu skysčiu apipylė ir padegė sugyventinei priklausantį automobilį „Audi A6“, taip sukeldamas gaisrą bei visuotinai pavojingu būdu sugadindamas svetimą turtą.
Be to, vyras sistemingai terorizavo sugyventinę, siųsdamas grasinančio pobūdžio žinutes, grasindamas ją nužudyti.
Kovo pradžioje su šiomis žinutėmis jis nusiuntė ir devynis vaizdo įrašus, kuriuose demonstravo kirvį, jo ašmenimis liesdamas savo veidą, kaklą, liežuvį, skruostą, prikišdamas įrankį prie kameros. Teismas konstatavo, kad taip kaltinamasis sudarė nukentėjusiajai pakankamą pagrindą manyti, jog grasinimas nužudyti gali būti realiai įvykdytas.
D. Vaičiūnas taip pat atvirai pagrobė svetimą turtą, kai 2026-ųjų kovą, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tris kartus skirtingose parduotuvėse, matant jų darbuotojoms, pagrobė alkoholinių gėrimų ir kitų prekių už daugiau nei 65 eurus.
Kaltinamasis teisme prisipažino dėl visų įvykdytų nusikaltimų. Jis aiškino kurį laiką žinojęs, jog draugė buvo neištikima, todėl neradęs ramybės, norėjęs kerštauti ir sugalvojęs padegti jos automobilį. Siųsdamas grasinančias nuotraukas, vaizdo įrašus, jis sistemingai siekė moterį pagąsdinti, įbauginti.
Nukentėjusioji viso proceso metu nuosekliai tvirtino, kad D. Vaičiūnas labai dažnai rašinėdavo SMS žinutes, siųsdavo vaizdo įrašus, taip keldamas jai didelę baimę. Anot moters, viskas pasikeitė, kai kaltinamasis įsikalė sau į galvą, kad ji buvo jam neištikima.
D. Vaičiūno atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas laikė jo prisipažinimą ir nuoširdų gailestį, sunkinančia – tai, kad nusikalstamas veikas vyras padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.
Byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl kaltinamajam subendrinta bausmė sumažinta vienu trečdaliu.
Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
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