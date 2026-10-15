„Įvertinus patikslinimo metu nustatytas aplinkybes, spalio 12 d. nuspręsta atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių“, – Eltai teigė STT atstovė spaudai Renata Keblienė.
STT nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl Malinausko įdarbinimo savivaldybėje
2026-10-15 11:41
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl buvusio Druskininkų mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiuoju patarėju kurorto administracijoje.
Ričardas Malinauskas / T. Biliūno / BNS nuotr.
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