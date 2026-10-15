 STT nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl Malinausko įdarbinimo savivaldybėje

STT nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl Malinausko įdarbinimo savivaldybėje

2026-10-15 11:41
Gytis Pankūnas (ELTA)

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl buvusio Druskininkų mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiuoju patarėju kurorto administracijoje.

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Ričardas Malinauskas
Ričardas Malinauskas / T. Biliūno / BNS nuotr.

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