Statybų prižiūrėtojams – kalėjimas, o verslininkams – baudos

Teismas pripažino, kad minėti techniniai prižiūrėtojai ir jų atstovaujama bendrovė iš keturių statybos darbus vykdančių rangovų kaip kyšį gavo daugiau nei 16 tūkst. eurų.
Tyrimo metu nustatyta, kad uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio miestprojektas“ akcininkas ir tuometinis direktorius V. S. bei šios bendrovės darbuotojas S. G., būdami statinio statybos techniniais prižiūrėtojais, 2019–2022 metais iš keturių statybos bendrovių priėmė kyšius.
Šie kyšiai buvo užmaskuoti paslaugų sutartimis, pagal kurias jokios paslaugos tikrovėje statybų bendrovėms nebuvo teikiamos.
Nustatyta, kad kyšiai šiems dviem valstybės tarnautojams prilygintiems asmenims buvo mokami už tai, kad techninių prižiūrėtojų veiksmai būtų atliekami operatyviai, nebūtų vilkinamas dokumentų tikrinimas, aktų pasirašymas ir darbų priėmimas.
Nustatyta, kad keturios statybos bendrovės V. S. ir S. G. atstovaujamiems juridiniams asmenims sumokėjo 16,5 tūkst. eurų. Trijų bendrovių vadovai, pripažinę, kad mokėjo kyšius ir ikiteisminio tyrimo metu davę parodymus, nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleisti.
Kaltės nepripažinusiam ketvirtosios uždarosios akcinės bendrovės „Svalex“ vadovui E. Z. ir šiam jo atstovaujamam juridiniam asmeniui buvo pareikšti kaltinimai dėl papirkimo. Nustatyta, kad 2019–2021 metais ši bendrovė kaip kyšį kaltinamųjų techninės priežiūros specialistų atstovaujamiems juridiniams asmenims sumokėjo daugiau nei 7,6 tūkst. eurų.
Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, rugsėjo 9 dieną V. S., S. G. ir bendrovę „Panevėžio miestprojektas“ pripažino kaltais dėl kyšininkavimo veikiant bendrininkų grupėje, o E. Z. ir UAB „Svalex“ – dėl papirkimo.
V. S. ir S. G. teismas skyrė pustrečių metų laisvės atėmimo bausmes, jų vykdymą iš dalies atidedant – nuteistieji privalės realiai atlikti šešis mėnesius paskirtos laisvės atėmimo bausmės, o likusios dalies vykdymas jiems atidėtas trejiems metams.
Abiem nuteistiesiems skirtos baudžiamojo poveikio priemonės – atimta teisė trejus metus dirbti statinio statybos techninės priežiūros vadovais, specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovais, būti skiriamiems statinio statybos techniniu prižiūrėtojais ar kitaip užsiimti statinio statybos techninės priežiūros veikla. Kiekvienas iš jų per dvejų metų laikotarpį taip pat privalės sumokėti po 8 tūkst. 250 eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
E. Z. teismas skyrė 10 tūkst. eurų baudą. Juridiniam asmeniui – bendrovei „Panevėžio miestprojektas“ teismas skyrė 25 tūkst. eurų baudą, o bendrovei „Svalex“ – 12,5 tūkst. eurų baudą.
Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai, o tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Dalia Markauskienė.
Panevėžio apygardos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
(be temos)