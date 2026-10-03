 Skuodo rajone degė namas

Skuodo rajone degė namas (Atnaujinta)

2026-10-03 16:34
Karolina Navakauskaitė (ELTA)

Skuodo rajone, Barstyčių miestelyje, šeštadienio popietę degė namas.

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<span>Skuodo rajone degė namas </span>
Skuodo rajone degė namas / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

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Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, 15.45 val. buvo gautas pranešimas, kad Salantų gatvėje dega namas. Į įvykio vietą buvo išsiųstos ugniagesių gelbėtojų pajėgos, taip pat informacija perduota medikams.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas šeštadienio vakarą Eltai teigė, kad gaisras buvo užgesintas per maždaug valandą nuo pranešimo gavimo.

„Gaisro likvidacija paskelbta 16.41 val., tai reiškia, kad gaisras užgesintas. Informacijos, nuo ko kilo gaisras, kol kas neturime, vyksta tyrimas. Šiuo metu vis dar vyksta baigiamieji darbai“, – nurodė jis.

PAGD atstovo teigimu, degė medinis gyvenamas namas, nukentėjusiųjų nėra.

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