 Skirtingose Lietuvos vietose – mįslingos mirtys: vieno vyro lavonas rastas kieme

Skirtingose Lietuvos vietose – mįslingos mirtys: vieno vyro lavonas rastas kieme

2026-09-23 15:30
Gytis Pankūnas (ELTA)

Šakiuose ir Panevėžio rajone rasti dviejų vyrų lavonai, informavo policija.

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<span>Skirtingose Lietuvos vietose – mįslingos mirtys: vieno vyro lavonas rastas kieme</span>
Skirtingose Lietuvos vietose – mįslingos mirtys: vieno vyro lavonas rastas kieme / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

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Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, trečiadienio naktį, apie 2.09 val., Panevėžio rajone, Rimaisų kaime, rastas vyro, gimusio 2000 metais, kūnas.

Pirminiais duomenimis išorinių smurto žymių nepastebėta.

Kito vyro lavonas rastas Šakiuose.

Anot Marijampolės policijos, antradienį, apie 11.17 val., Šakiuose, Nepriklausomybės gatvėje, viešoje vietoje, rastas vyro, gimusio 1995 metais, kūnas be išorinių smurto žymių.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
Šakiai
Panevėžio rajonas
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vyrų lavonai

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