 Šiauliuose pavogtas 12 tūkst. eurų vertės automobilis

Šiauliuose pavogtas 12 tūkst. eurų vertės automobilis

2026-09-12 09:56
BNS inf.

Vagys Šiauliuose pavogė 12 tūkst. eurų vertės automobilį, praneša miesto policija.

<span>Šiauliuose pavogtas 12 tūkst. eurų vertės automobilis</span>
Šiauliuose pavogtas 12 tūkst. eurų vertės automobilis / Asociatyvi E. Ovčarenkos / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Įmonei priklausantis automobilis „Mercedes Benz E200“ pavogtas iš aptvertos stovėjimo aikštelės.

Pasak pareigūnų, vagystė įvykdyta tarp birželio 22 ir rugsėjo 7 dienos, o pareiškimas gautas penktadienį.

Šiame straipsnyje:
automobilis
vagystė
Šiauliai
stovėjimo aikštelė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų