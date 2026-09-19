 Šiauliuose naktį išdaužtas savivaldybės pastato langas: įtariama moteris paguldyta į ligoninę

Šiauliuose naktį išdaužtas savivaldybės pastato langas: įtariama moteris paguldyta į ligoninę

2026-09-19 09:17
BNS inf.

Šiauliuose penktadienio naktį išdaužtas Šiaulių rajono savivaldybės pastato langas.

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<span>Šiauliuose naktį išdaužtas savivaldybės pastato langas: įtariama moteris paguldyta į ligoninę</span>
Šiauliuose naktį išdaužtas savivaldybės pastato langas: įtariama moteris paguldyta į ligoninę / Asociatyvi T. Urbelionio / BNS nuotr.

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Kaip šeštadienį pranešė Policijos departamentas, išdaužtas langas Vilniaus gatvėje pastebėtas apie 3 val.

Dėl įvykio įtariama 1983 metais gimusi moteris, tačiau ji dėl sveikatos sutrikimo paguldyta į ligoninę.

Aplinkybės aiškinamos.

Šiame straipsnyje:
Šiauliai
savivaldybė
išdaužtas langas

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