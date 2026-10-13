 Šiaulių teisme – agresyvus vyras: iškeikė teisėją, kėsinosi išdaužti stiklą

Šiaulių teisme – agresyvus vyras: iškeikė teisėją, kėsinosi išdaužti stiklą

2026-10-13 11:06
Gytis Pankūnas (ELTA)

Pradėtas tyrimas dėl incidento Šiaulių apylinkės teisme, kai vyras ėmė elgtis agresyviai.

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<span>Šiaulių teisme – agresyvus vyras: iškeikė teisėją, kėsinosi išdaužti stiklą</span>
Šiaulių teisme – agresyvus vyras: iškeikė teisėją, kėsinosi išdaužti stiklą / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

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Kaip pranešė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, rugsėjo 10 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose vykusio teismo posėdžio metu  kalinamasis (gim. 1985 m.) nepagarbiai elgėsi posėdžio metu, necenzūriniais žodžiais išvadino teisėją, nuplėšė suimtųjų patalpoje esančio suolelio sėdimą dalį ir ja kėsinosi išdaužti patalpos stiklą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nepagarbos teismui.

Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino teisingumą vykdančius teismą ar teisėją dėl jų veiklos, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

Šiame straipsnyje:
vyras
teismas
Šiauliai
teisėjas
elgesys
stiklas
necenzūriniai žodžiai

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