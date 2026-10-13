Šiaulių teisme – agresyvus vyras: iškeikė teisėją, kėsinosi išdaužti stiklą

Kaip pranešė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, rugsėjo 10 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose vykusio teismo posėdžio metu kalinamasis (gim. 1985 m.) nepagarbiai elgėsi posėdžio metu, necenzūriniais žodžiais išvadino teisėją, nuplėšė suimtųjų patalpoje esančio suolelio sėdimą dalį ir ja kėsinosi išdaužti patalpos stiklą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nepagarbos teismui.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino teisingumą vykdančius teismą ar teisėją dėl jų veiklos, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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